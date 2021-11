L’invité - Soignons les générations futures en Afghanistan

Avant les bouleversements de ces dernières semaines, l’Afghanistan affichait déjà l’un des taux de mortalité maternelle et néonatale les plus élevés du monde. Selon les organismes internationaux, 600 femmes enceintes et 4000 nouveau-nés perdent la vie chaque mois. Les causes de décès sont principalement dues aux complications de l’accouchement – asphyxie du nourrisson, hémorragie de la mère, bébés prématurés – ou aux infections. Évidemment, les conséquences d’un avortement à risque peuvent aussi être fatales.

La très grande majorité de ces décès pourraient être évitée avec un accompagnement adéquat. Hélas, près de la moitié des accouchements en Afghanistan ne sont pas supervisés. Le système de santé est défaillant et le profil montagneux du pays rend les villages reculés difficiles d’accès. La plupart des femmes enceintes que nous suivons n’ont absolument pas conscience des risques liés à l’accouchement à la maison, ni même ceux liés à une grossesse.

«Nos unités de sages-femmes mobiles vont à la rencontre des mères et de leurs nourrissons.»

Depuis vingt ans, Terre des hommes soutient les Afghanes. Nos unités de sages-femmes mobiles vont à la rencontre des mères et de leurs nourrissons et s’assurent de leur suivi. Elles dispensent aussi des activités de sensibilisation afin de rendre les familles et communautés attentives à l’importance de la vaccination contre les maladies infantiles, par exemple. D’ailleurs, l’Afghanistan fait partie des rares pays qui connaît encore des cas de polio.

Ces dernières années, le système de santé du pays s’est principalement appuyé sur les services fournis par les acteurs internationaux humanitaires. Les récentes violences et la situation économique désastreuse l’ont tant affaibli qu’il est au bord de l’effondrement. Les déplacements sont dangereux et l’accès aux soins materno-infantiles devient plus compliqué encore. Les cas croissants de malnutrition nous préoccupent: plus de la moitié de la population infantile en souffre. Enfin, une nouvelle vague de Covid-19 se profile alors que le taux de vaccination est inférieur à 5%.

Impact pour des décennies

Au-delà de la pénurie aiguë d’équipements et de médicaments de base, les conflits touchent aussi les membres du personnel soignant. Parfois cible directe d’agression, certains ont fui à l’étranger, d’autres ne répondent plus à l’appel après avoir travaillé des semaines sans aucune rémunération. Cette situation met davantage de pression sur les structures sanitaires en Afghanistan. Les conséquences risquent d’impacter les décennies à venir: il faudra des années pour former une nouvelle génération de travailleurs et travailleuses de santé.

Dans ces conditions redoutables, 100’000 femmes continuent de donner la vie chaque mois. Qui les aide à mettre leurs enfants au monde? Qui soigne leurs bébés? La situation est urgente. Il faut soutenir l’effort humanitaire en Afghanistan. Ce n’est pas le moment de baisser les bras!

Riccardo Lampariello Afficher plus Responsable du programme Santé chez Terre des hommes

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.