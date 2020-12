Personnes dépendantes – Soins à domicile privés et EMS s’allient Une nouvelle fédération représente une soixantaine d’organisations vaudoises du secteur sociosanitaire. Marie Nicollier

Cristina Blanco Doomun, présidente la nouvelle association regroupant 21 organisations de soins et d’aide à domicile privées (OSAD), et Adriano Pasquali, président sortant de la Federems. DR

Une soixantaine d’organisations vaudoises œuvrant pour les personnes fragilisées et dépendantes se sont regroupées au sein de la nouvelle Fédération des prestataires de services de soins et d’aide à la personne (Fedeps).

«Nous devons créer les conditions-cadres pour offrir des prestations d’hébergement et d’accompagnement répondant à l’évolution des besoins spécifiques des personnes fragilisées» Adriano Pasquali, président de la Federems

La Fedeps aura deux composants: la Fédération patronale des EMS vaudois (Federems) et une nouvelle association regroupant 21 OSAD, ces organisations de soins et d’aide à domicile privées.

Se faire entendre des autorités

Il s’agit, pour le toit faîtier patronal, de défendre sa vision auprès des autorités, mais aussi de créer des synergies entre EMS et OSAD et démultiplier les modèles de prise en charge. «Nous devons créer les conditions-cadres pour offrir des prestations d’hébergement et d’accompagnement répondant à l’évolution des besoins spécifiques des personnes fragilisées, dont les pathologies sont de plus en plus complexes lors de l’admission dans nos établissements ou dont les troubles cognitifs, psychiatriques ou addictifs appellent de nouveaux savoir-faire et prestations», explique Adriano Pasquali, président de la Federems.