L’invitée - Soins de qualité et sécuritaires pour tous? Pas si vrai

Lorsque le réveil sonne, il est souvent moins de 6 h 00 du matin. Sans faire de grand bruit, les affaires sont empaquetées, le café vite avalé et le petit-déjeuner souvent oublié. À l’aube, le temps est souvent froid et les rues sont vides. Ce calme plat contraste avec la journée qui attend généralement une infirmière.

«Depuis toujours, la profession infirmière a porté de nombreuses responsabilités sans en avoir la reconnaissance et la valorisation.»

L’odeur du désinfectant, le bruit des sonnettes, les collègues déjà sur les rotules, la nuit a été agitée, pas de doute, la journée promet d’être mouvementée. Il est 7 h 00, la journée commence. Être présent, à l’écoute des besoins, soulager, réconforter, évaluer, appliquer les soins selon les dernières recommandations, coordonner les visites interprofessionnelles, intégrer la famille aux soins, aider les collègues et finalement documenter encore et encore.

Depuis toujours, la profession infirmière a porté de nombreuses responsabilités sans en avoir la reconnaissance et la valorisation. Aujourd’hui, devant des conditions de travail en constante péjoration et la charge de travail croissante, elle n’a d’autre choix que de sensibiliser la population à voter oui à l’initiative sur les soins infirmiers forts lors de la votation du 28 novembre.

Face aux nombreux défis en matière de santé tels que l’augmentation des maladies chroniques et le vieillissement de la population et devant le nombre croissant de collègues quittant prématurément la profession, l’infirmière constate avec amertume que la qualité des soins ne sera pas garantie pour tous à l’avenir. Tiraillée entre son envie de bien soigner et les pressions exercées sur sa profession, elle culpabilise souvent de ne pas pouvoir faire plus.

Multitâche et polyvalente, cette profession est au cœur du système de santé. Grandement sollicitée, son cahier des charges augmente, mais les effectifs eux restent les mêmes. Dans cette course contre la montre, l’infirmière doit faire des choix pour maintenir le rythme et la productivité qui lui sont demandés. Souvent, malgré elle, ses priorisations et le manque d’effectifs vont mener à des événements indésirables potentiellement fatals pour les patients.

Sauver des vies

La charge de travail des infirmières est associée de manière importante à la qualité et la sécurité des soins. Les études le montrent, les infirmières sont le dernier filet de sécurité présent 24 h/24, 7 j/7 pouvant rattraper les erreurs médicales et prévenir les complications. Ces événements indésirables coûtent cher au système de santé et investir dans une dotation supérieure en infirmière par patient ferait économiser de l’argent, certes, mais cela permettrait surtout de sauver des vies.

Depuis plus de treize ans, je soigne la population du canton de Vaud à travers différents rôles. À tous les niveaux, je constate les défaillances du système de santé et je vois mes collègues et les patients souffrir des conséquences. Voter oui à cette initiative permet de garantir la santé pour tous.

Sebara Gashi Infirmière

