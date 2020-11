Covid-19 au CHUV – Soins intensifs: «On ne peut pas continuer à ce rythme» Le nombre de patients sévères ne cesse d’augmenter. Le point avec le professeur Chiche, qui note un «léger infléchissement». Marie Nicollier

Le professeur Jean-Daniel Chiche, nouveau chef du service des Soins intensifs du CHUV. DR CHUV

Le directeur du CHUV Philippe Eckert vient d’exhorter la population à respecter les mesures de protection, indiquant sur Twitter que l’hôpital «sera bientôt débordé et devra procéder ce moment-là au triage des patients». Coup de sonde aux Soins intensifs auprès de son nouveau responsable, le professeur Jean-Daniel Chiche.

Les soins intensifs sont-ils sous l’eau? Il y a deux façons de voir les choses. D’un côté, il nous reste ce matin (12 novembre) une dizaine de lits dans le secteur Covid et 4 lits dans le secteur non-Covid. De l’autre côté, il faut rappeler que l’on a plus que doublé la capacité d’accueil, avec 76 lits contre 35 habituellement. Un effort phénoménal, permis par l’arrêt de l’activité non urgente et la venue du personnel d’autres services. Mais on ne peut pas continuer à ce rythme et à ce titre, il y a de quoi être inquiet. Doubler les malades tous les treize jours, ce n’est possible pour aucun hôpital.

«Nous n’avons pas été amenés à refuser des patients par manque de place, pour l’instant.» Prof. Jean-Daniel Chiche

Quelle est votre réserve? On est préparés à ouvrir encore 6 à 8 lits si nécessaire. Il ne faut pas oublier que des lits, cela signifie des patients dedans et des soignants autour. Ces derniers ont fait preuve de résilience mais ils sont fatigués. L’amplitude de cette vague est plus grande que la première et risque d’être prolongée.

«On observe un début d’infléchissement lié, je pense, à la fermeture des bars et restaurants.» Prof. Jean-Daniel Chiche

Le nombre de patients sévèrement atteints ne cesse d’augmenter*… Oui, au rythme d’à peu près 5% par jour au CHUV. La situation est préoccupante même si on observe un début d’infléchissement lié, je pense, à la fermeture des bars et restaurants. Il faut poursuivre les efforts; il est essentiel de faire fléchir la courbe et casser la chaîne de contamination.

Combien de patients ont-ils été transférés dans d’autres hôpitaux? Quatre, à Berne et à Zurich.

Un tri des malades, faute de place, est-il à craindre? Aujourd’hui, il n’y a pas matière à implémenter de telles mesures. Nous n’avons pas été amenés à refuser des patients par manque de place, pour l’instant. Toutes les personnes qui ont besoin de soins intensifs sont admises.

Quel est le profil actuel des patients? On parle beaucoup de patients âgés mais certains ont moins de 60 ans et n’ont pas de comorbidités. Une mère et son fils sont aux Soins intensifs en ce moment, par exemple. Il faut rappeler que non, le Covid n’est pas une grippette!