Football – Soirée de folie pour Young Boys Young Boys a battu le Bayer Leverkusen 4-3 en Ligue Europa au terme d’un match incroyable. Yves Desplands

Jordan Siebatcheu a marqué le goal de la victoire pour YB. AFP

Young Boys a passé une soirée incroyable contre le Bayer Leverkusen, jeudi à Berne, en match aller des seizièmes de finale de la Ligue Europa. Les Bernois ont d’abord largement dominé les Allemands en première mi-temps, puis ils se sont écroulés en quelques minutes dès le début de la seconde période, avant de sauver leur soirée à quelques minutes de la fin.

Tout est parti à merveille pour les joueurs de Gerardo Seoane. À la 3e minute, une reprise de Christian Fassnacht à six mètres ne laissait aucune chance à Niklas Lomb. Le portier du Bayer capitulait une deuxième fois à la 19e sur une tête de Jordan Siebatcheu et même une troisième fois, à la 44e, grâce à Meschack Elia.

La soirée était parfaite pour les Bernois et rien ne semblait pouvoir troubler leur tranquillité. Mais dès le début de la deuxième mi-temps, Leverkusen a mis la pression sur la défense des «jaune et noir», une tactique qui a rapidement porté ses fruits. En trois minutes (49e et 52e), Patrik Schick a complètement relancé les actions de son équipe. YB était dans ses petits souliers et la domination allemande s’est concrétisée par une égalisation, à la 68e, œuvre de Moussa Diaby, entré en jeu trois minutes plus tôt.

La fin de match était difficile pour Young Boys, qui réussissait pourtant à trouver l’énergie de mener une dernière action à quelques minutes du terme. Et l’impensable est arrivé, sur un mauvais renvoi du gardien allemand suite à une énorme frappe de Gianluca Gaudino, Siebatcheu a surgi (89e) et réussi le doublé pour offrir la victoire à YB.

Le match retour aura lieu le 25 février.