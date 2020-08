Exposition photographique à Penthaz – Soixante portraits de Tartreux sur les murs du village La photographe Rachel Silveston a mis à profit le confinement pour immortaliser ses concitoyens et demander en échange d’effectuer des dons pour le CHUV. Sylvain Muller

La photographe Rachel Silveston a photographié les habitants de Penthaz pendant le confinement, puis exposé les tirages sur les murs du village. Odile Meylan

Depuis quelques jours, une centaine de visages très majoritairement souriants accueillent «l’étranger» venu se balader dans les rues du vieux village de Penthaz. Ce sont ceux d’habitants immortalisés par leur concitoyenne photographe Rachel Silveston durant le confinement. Et désormais imprimés sur des affiches format mondial (128 x 89,5 cm), suspendues sous les fenêtres, punaisées contre les portes de granges ou tout simplement placardées contre les murs des maisons.

Se rendre utile

Cette exposition hors les murs n’était toutefois pas prévue au démarrage du projet. «Coincée à la maison, je réfléchissais à comment me rendre utile lorsque j’ai découvert le Front Step Project réalisé à Boston», explique la spécialiste de l’image installée sur les bords de la Venoge depuis vingt-six ans. Elle décide donc de s’inspirer de cette idée américaine consistant à immortaliser les habitants de maisons sur le seuil de leur porte d’entrée. Mais aussi d’y ajouter un aspect solidaire en proposant aux gens photographiés d’effectuer en échange un don au fonds d’entraide du CHUV.

L’opération est baptisée «S’en Sortir» – homophone voulu de «Sans sortir» – et démarre sa vie sur la page Facebook créée pour l’occasion: «Projet s’en sortir». «Le but était que les gens puissent se voir et échanger en utilisant les moyens numériques, donc sans quitter leur appartement ou leur maison.»

«En écho au déconfinement, la présentation des images était plus forte dans les rues du village» Rachel Silveston, photographe à Penthaz

Avec la multiplication des clichés – une soixantaine au final – l’envie est toutefois progressivement venue d’organiser une exposition. «On avait d’abord pensé à la salle du Bornalet, puis on s’est dit qu’en écho au déconfinement, la présentation des images serait plus forte à l’extérieur, dans les rues du village.»

Le comité d’animation du Bornalet, qui gère la salle, a adhéré et la Municipalité a accepté d’accorder un petit crédit extraordinaire. «On ne peut que se féliciter du résultat, qui donne une image positive et solidaire du village, apprécie Jean-Marc Gerber, un des membres du comité. D’ailleurs, certaines personnes nous ont demandés si elles pourront garder leur affiche, tandis que d’autres regrettent maintenant de ne pas avoir participé.»

Formidable créateur de lien

Habitante du centre du village, Céline Morillon n’est pas dans ce cas, puisqu’elle a été une des premières à participer. «J’ai tout de suite été emballée», explique cette animatrice socioculturelle, par ailleurs amie de la photographe. «Pour la Commune, ce projet est un fantastique témoignage de la situation que nous avons vécu. Et maintenant qu’il est dans la rue, c’est un formidable créateur de lien: les gens s’arrêtent pour discuter devant les images et on en cause entre nous au magasin. Depuis le vernissage, j’ai aussi l’impression qu’il y a un peu plus de monde dans la rue. Et il semblerait qu’il y ait même des gens extérieurs au village qui viennent faire le tour.»

Les soixante portraits de Tartreux – le sobriquet des habitants du Penthaz – resteront accrochés aux murs du vieux village jusqu’au 4 octobre prochain.