Avion solaire de retour – SolarStratos retrouve le ciel, mais pas encore la stratosphère Après deux ans de développement technologique, l’avion solaire SolarStratos a retrouvé le ciel de Payerne, ce jeudi 23 juillet, atteignant une altitude de 800 mètres. Sébastien Galliker

L’avion solaire SolarStratos a décollé ce jeudi matin à 6h50 de la piste de la base aérienne de Payerne. FRED MERZ

«SolarStratos vole bien. Il est plus stable et fiable que lors de nos derniers vols d’essais.» Enjoué de nature, l’explorateur Raphaël Domjan avait le sourire communicatif ce jeudi matin sur le tarmac civil de l’aérodrome de Payerne, là où se dresse le hangar du projet SolarStratos. Après deux ans de développement technologique, l’avion solaire SolarStratos a retrouvé le ciel pour un nouveau vol d’essai. De nombreux records et premières mondiales sont au programme ces prochains mois.

Afin de bénéficier de conditions météorologiques optimales, l’avion solaire a pris son envol à 6h50, avec le pilote d’essai Miguel Iturmendi aux commandes. Très élégant avec ses nouvelles ailes dotées de winglets, il a atteint une altitude de 800 mètres et contourné l’aérodrome de Payerne avant de se poser délicatement vingt minutes plus tard. On est encore loin de l’objectif ultime du projet qui est de pouvoir admirer la courbure de la terre depuis la stratosphère. Mais depuis la rupture d’une aile, endommagée lors d’un test de résistance en juillet 2018, il s’agit d’un pas significatif.

Faire rêver le public

«Les modifications effectuées ces derniers mois ont porté leurs fruits. Un nouveau chapitre s’ouvre aujourd’hui, qui va nous permettre d’atteindre des objectifs fabuleux, de faire rêver le public et de véhiculer un message positif sur le potentiel de l’énergie solaire pour lutter contre les changements climatiques», se réjouit Raphaël Domjan, selon un communiqué diffusé jeudi.

SolarStratos a atteint une altitude de 800 mètres au-dessus de la plaine broyarde, avant de rejoindre Payerne après vingt minutes de vol. DR

Si l’incident n’avait alors pas fait de blessé, il avait nécessité plusieurs procédures dans la foulée, faisant perdre un temps précieux au projet. La reprise des vols d’essai a ensuite encore été perturbée par la crise du Covid-19. Une pandémie qui entraîne aussi une grave crise économique. «Malgré cela, nos partenaires nous sont restés fidèles et nous avons même la chance d’en avoir trouvé de nouveaux dans cette situation très complexe», ajoute encore le pilote d’origine neuchâteloise.

Bientôt des vols biplaces

Les pilotes d’essai de SolarStratos vont se succéder aux commandes pour les prochains vols expérimentaux. Raphaël Domjan va quant à lui bénéficier d’une formation sur cet aéronef unique au monde. Les prochains vols se feront avec un seul pilote, puis des vols en double seront planifiés, tandis que l’avion gagnera progressivement en altitude.

Avant son décollage, le pilote d’essai Miguel Iturmendi a reçu les encouragements de Raphaël Domjan. FRED MERZ/SolarStratos

