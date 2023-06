Salon aéronautique du Bourget – SolarStratos veut s’imposer dans l’aviation décarbonée Accueilli gracieusement par les organisateurs du salon, le Suisse Raphaël Domjan défend le rêve d’un avion solaire capable de grimper dans la stratosphère. Alain Rebetez - Paris

Raphaël Domjan dans son avion solaire biplace «SolarStratos» au Salon aéronautique du Bourget, le 19 juin 2023. En 2012, il a achevé le premier tour du monde en bateau solaire avec «PlanetSolar». SolarStratos