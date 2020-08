Covid-19 – Soleure étend l’obligation du masque aux écoles La protection faciale sera obligatoire dans les salles de classe et en dehors. Le canton de Soleure a justifié samedi cette mesure par l’augmentation des nouvelles infections et trois contaminations à Olten.

Les élèves à Soleure devront aussi porter le masque Keystone/photo d’illustration

Le canton de Soleure étend dès lundi l’obligation du masque aux écoles cantonales et professionnelles. La protection faciale sera obligatoire dans les salles de classe et en dehors. Il a justifié samedi cette mesure par l’augmentation des nouvelles infections et trois contaminations à Olten.

Un enseignant a été testé positif au Covid-19 à l’école cantonale d’Olten, a indiqué la Chancellerie d’Etat. Un jeune a ensuite aussi été testé positif, imposant une quarantaine à trois classes.

Un troisième cas positif a été découvert dans la même ville, portant le nombre total de nouvelles infections dans le canton à 53 durant la seule dernière semaine. Les autorités s’attendent à l’apparition de nouveaux cas à tout moment dans d’autres établissements scolaires.

Distanciation ou cloisons

Le Département de l’éducation et de la culture et le médecin cantonal ont dès lors décidé de rendre le port du masque obligatoire dès lundi dans les écoles cantonales et professionnelles pour les élèves, apprentis et enseignants.

La protection ne pourra être retirée que lorsque la distance de 1,5 mètre pourra être respectée dans une position fixe, ou lorsqu’il existe des cloisons.

Le masque ne sera pas obligatoire lors des cours de gymnastique. Il sera mis à disposition par les autorités durant la première semaine de cours.

ATS/NXP