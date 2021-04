Football – Solidaire avec l’UEFA, Infantino menace à son tour la Super Ligue Le président de la FIFA a dénoncé la nouvelle compétition privée, en menaçant d’exclure les clubs dissidents et leurs joueurs des compétitions nationales et internationales.

Il n’y a «pas le moindre doute» que la FIFA «désapprouve fortement» le projet de Super Ligue lancé lundi par douze clubs européens dissidents qui «devront subir les conséquences» de leur rupture, a affirmé mardi son président Gianni Infantino.

Ce projet voulant supplanter la Ligue des champions est «un club fermé», «dissident des institutions existantes», a pointé le patron de la FIFA en ouverture du congrès annuel de l’UEFA, l’instance européenne du football.

«Soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors. Vous ne pouvez pas être à moitié dedans et à moitié dehors», a-t-il ajouté, agitant à nouveau la menace de l’exclusion des clubs dissidents et de leurs joueurs de toutes les compétitions nationales et internationales, sans néanmoins citer de mesures concrètes.

«Les promotions et les relégations sont un modèle qui a été couronné de succès», a encore lancé le dirigeant, s’opposant à ce système de ligue quasiment fermée, où les clubs fondateurs auraient leur ticket garanti chaque saison, au lieu de devoir se qualifier via les championnats domestiques.

Thomas Bach dénonce

La prise de parole d’Infantino au congrès de l’UEFA était particulièrement attendue par le monde européen du football, qui aura besoin de la FIFA pour mettre en place les représailles qu’il entend infliger aux clubs sécessionnistes, comme celle, discutée juridiquement, de bannir leurs joueurs des compétitions internationales avec leurs sélections.

Quelques minutes plus tôt, le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach avait lui aussi dénoncé le projet emmené par six clubs anglais, trois espagnols et trois italiens.

«Le modèle sportif européen est une approche unique (...) fondée sur l’ouverture d’une compétition équitable qui donne la priorité au mérite sportif. Ce modèle est menacé aujourd’hui (...), défié par une approche purement guidée par le profit», a-t-il regretté.

Les douze clubs dissidents ont secoué l’Europe du foot dans la nuit de dimanche à lundi en lançant leur Super Ligue, qu’ils veulent lancer au plus vite pour concurrencer la traditionnelle Ligue des champions de l’UEFA.

La porte reste ouverte Afficher plus «Il est encore temps de changer d’avis», a lancé mardi le patron de l’UEFA Aleksander Ceferin aux propriétaires des douze clubs dissidents fondateurs lundi de la Super Ligue, compétition privée censée concurrencer la Ligue des champions. «Vous avez fait une énorme erreur» mais «tout le monde fait des erreurs», a encore exhorté Ceferin à Montreux lors du congrès de l’instance européenne du football, s’adressant particulièrement aux six clubs anglais dissidents et assurant que les joutes juridiques à venir face aux sécessionnistes sont «une bataille que (l’UEFA) ne peut pas perdre».

La Fédération allemande s’insurge Afficher plus La Fédération allemande de football (DFB) demande à ce que les douze clubs fondateurs de la Super Ligue soient exclus de toutes les compétitions, dans un communiqué publié mardi. «Les clubs et leurs équipes de jeunes devraient être exclus de toutes les compétitions, jusqu’à ce qu’ils pensent de nouveau à leurs nombreux supporters, qui ont fait d’eux des géants du football mondial, et pas uniquement à leur porte-monnaie», déclare le président de la DFB Fritz Keller, cité dans le communiqué.

