C’est vous qui le dites 11 janvier – Solidarité, Covid-19, initiative «Enfants sans tabac»

Initiative «Enfants sans tabac»

La porte ouverte à d’autres interdictions

L’initiative «enfants et jeunes sans publicité pour le tabac» veut modifier l’article 118 de la Constitution fédérale en introduisant la phrase suivante: «La Confédération interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes».

L’article 118 est l’article général sur la protection de la santé. La modification proposée ouvre la porte à toutes sortes d’interdictions comme pour la viande, les sodas, les hamburgers, le vin, etc. Interdire la publicité, pour des produits légaux, c’est une discrimination et une restriction des libertés individuelles et de commerce.