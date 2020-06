Suisse romande – Solidarité: ferveur pour l’opération «Caddie pour Tous» Les récoltes de l’opération spéciale «Caddies pour Tous» doivent permettre à une centaine d’organisations de distribuer des vivres pendant trois, quatre voire six mois à des personnes précarisées par la crise du Covid-19.

L’opération romande «Caddie pour Tous» visant à récolter des aliments connaît un énorme succès. Entamée jeudi, l’action doit permettre sur trois jours à une centaine d’organisations de poursuivre leur mission auprès des personnes précarisées par la crise du Covid-19.

«C’est de la folie», a confié vendredi à Keystone-ATS Jean-Marc Richard, coresponsable de l’action de solidarité. Il y a une ferveur exceptionnelle, selon lui. «Beaucoup de monde» vient apporter des denrées de première nécessité, mais ce qui frappe encore plus, c’est «la quantité d’aliments que les gens donnent», constate-t-il.

«Lors de récoltes classiques, les gens amènent deux ou trois paquets de nourriture. Là, ils arrivent parfois avec des caddies à moitié remplis», explique l’animateur de l’émission radio de la RTS «Chacun pour Tous». Il tient d’ailleurs à saluer «l’esprit et la dimension romands» de cette solidarité et générosité en pleine crise du coronavirus. «On sent les gens très concernés», dit-il.

Des vivres pour 3 à 6 mois

Des vivres pour 3 à 6 mois

Les récoltes de l’opération spéciale «Caddies pour Tous» ont démarré jeudi et se termineront samedi. Elles ont lieu de 10h00 à 18h00 (17h00 le samedi) sur de nombreux sites dans toute la Suisse romande: supermarchés, magasins, maisons de quartiers et autres associations.

Près de 100 organisations romandes bénéficieront des denrées récoltées durant ces trois journées. Ces structures d’aide croulent actuellement sous les demandes et certaines ont vu leurs besoins tripler depuis le début de la crise, rappellent les organisateurs.

Selon Jean-Marc Richard, l’opération va permettre à certaines organisations d’assurer leur distribution de vivres pendant trois, quatre voire six mois. L’augmentation de la demande en besoin alimentaire a augmenté de 40 à 50% en Suisse romande depuis la pandémie, estime-t-il.

Ces structures ont surtout besoin de denrées alimentaires de première nécessité qui se conservent longtemps et de produits d’hygiène de base. L’initiative «Caddies pour Tous» est née dans «Chacun pour Tous», émission animée par M. Richard et pilotée par Anouk Wehrli.

