Football – Solide et efficace, Yverdon réalise le quatre à la suite À la faveur d’une nouvelle prestation maîtrisée, les Verts ont engrangé un quatrième succès consécutif à Aarau (1-2) et s’emparent provisoirement du fauteuil de leader en Challenge League. Brice Cheneval

Tout réussit au Yverdon Sport de Marco Schällibaum depuis la reprise. Keystone

Aucune équipe de Challenge League ne fait mieux qu’Yverdon Sport en ce moment. Les Verts l’ont encore confirmé ce vendredi, en s’imposant à Aarau (1-2). Leur quatrième victoire de suite et surtout, la neuvième en onze matches. Personne ne suit le même rythme. YS avance avec une sérénité digne d’un futur champion.

La semaine dernière, face à Stade Lausanne Ouchy (1-0), les Nord-Vaudois avaient fait preuve de patience, s’appuyant sur une solidité retrouvée et un réalisme clinique dans la zone de vérité. Ils ont étalé les mêmes qualités au Brügglifeld, dès la première période.

Dominés dans le domaine de la possession, ils ont trouvé la faille sur leur première occasion, en deux temps: Enzler repoussait d’abord une frappe de Beyer, lequel récupérait le ballon avant de le transmettre en retrait à Malula. Lancé, le Congolais reprenait en une touche à l’entrée de la surface et ouvrait le score (16e). Plat du pied, efficacité. Disciplinée, l’équipe de Marco Schällibaum contenait tranquillement les offensives adverses, la seule frayeur provenant d’un tir trop enlevé de Njie, laissé seul aux 16 mètres (44e).

Blanchissage raté de justesse

Le deuxième acte se révélait plus animé et là encore, Yverdon faisait preuve de sang-froid. Entre la 51e et la 55e minute, les Verts caressaient par trois fois - dont deux tentatives terminant sur le poteau - le but du break, sans concrétiser. La réussite venait-elle de s’envoler? Le doute n’a pas eu le temps de s’immiscer dans les têtes, Berdayes doublant la mise d’une frappe puissante après l’heure de jeu (66e). Les débats étaient clos.

Yverdon a même frôlé un troisième blanchissage d’affilée, mais Vladi relançait un semblant de suspense dans le temps additionnel (90e+3). Cela n’altère en rien la progression des Nord-Vaudois dans le secteur défensif. Déjà redoutables offensivement, ils ont en plus ajouté à leur palette une herméticité bienvenue. Cela leur permet d’engranger les succès. Ce vendredi soir, les voilà provisoirement leaders, en attendant le match de Wil contre SLO, dimanche (14h15).

Aarau - Yverdon 1-2 (0-1) Afficher plus Brügglifeld. 2888 spectateurs. Arbitre: Tobias Thies. Buts: 16e Malula 0-1; 66e Berdayes 0-2, 90e+3 Vladi 1-2. Aarau: Enzler; Conus (86e Hunziker), Kronig, Cvetkovic, Wetz (81e Qollaku); Njie (70e Thaler), Jäckle, Gjorgjev; Fazliu (81e Avdyli); Vladi, da Silva (86e Almeida). Entraîneur: Boris Smiljanic. Yverdon: Martin; Le Pogam, Gétaz (81e Sörensen), Hajrovic, Sauthier; Silva (88e Kabacalman), Malula (77e Zock), Lusuena; Ninte (77e Hautier), Berdayes (76e Beleck), Beyer. Entraîneur: Marco Schällibaum. Avertissements: 29e Conus, 34e Jäckle, 37e Fazliu, 47e Ninte, 65e Hajrovic, 90e+8 Hautier. Notes: Aarau sans Bunjaku, Eberhard (blessés) et Tasar (malade); Yverdon sans Fargues, Koné, Mauro Rodrigues et Samardzic (blessés).

