Hockey – Solide prestation et grosse victoire du LHC Les Lausannois se sont brillamment imposés face à Zurich (1-3) samedi soir à la Swiss Life Arena. Trois points qui leur permettent de rester au contact de la 12e place au classement de National League.

Laurikainen a été bien présent. keystone-sda.ch

Dans l’obligation ou presque de ramener les trois points de la victoire de son déplacement à Zurich s’il n’entendait pas voir la 12e place s’éloigner dangereusement, Lausanne a su dompter la pression et les «autres» Lions de National League samedi soir à la Swiss Life Arena. La formation de Geoff Ward s’est imposée (1-3) pour s’offrir un troisième succès consécutif pour la deuxième fois de la saison seulement, après la série réalisée en tout début de championnat contre Davos, Kloten et Lugano.

Les Vaudois, au repos depuis une semaine et leur difficile victoire à Langnau, ont profité de leur fraîcheur physique pour prendre le dessus sur un adversaire de plus en plus émoussé au fil des minutes et qui disputait son sixième match en neuf jours. Mais s’ils ont gagné, c’est aussi grâce à leur solide prestation d’ensemble.Bien en place dans leur zone défensive, Lukas Frick et ses partenaires n’ont quasiment rien accordé au ZSC.

Titularisé dans la cage lausannoise pour la troisième fois de suite, Laurikainen a passé une soirée franchement agréable. Le portier finlandais, qui n’a dû faire face qu’à 24 tentatives cadrées, a capitulé à une seule reprise, Roe (16e, 1-1) concluant une magnifique rupture initiée par l’excellent Bodenmann et relayée par le top scorer Wallmark.

Intervenue 45 secondes seulement après l’ouverture du score chanceuse de Sekac (15e, 0-1), cette égalisation aurait pu semer le doute sous les casques vaudois. Mais il n’en a rien été. Parfaitement dans sa partie, le LHC est reparti de l’avant et a logiquement matérialisé sa domination grâce à ses étrangers. Raffl (22e, 1-2), idéalement trouvé dans le slot par un Bozon des grands soirs, a d’abord permis à ses couleurs de reprendre les devants. Salomäki (50e, 1-3), auteur de sa quatrième réussite de l’exercice, a ensuite marqué le but du break.

Solidarité, à l’image du sauvetage de Genazzi sur la ligne de but dans les derniers instants de la rencontre, efficacité et solidité: Lausanne va devoir mettre les mêmes ingrédients mardi soir (19h45) à Berne s’il entend poursuivre sa série victorieuse.



Zurich - Lausanne 1-3 (1-1 0-1 0-1)

Swiss Life Arena, 10’712 spectateurs.

Arbitres: MM. Borga, Lemelin; Altmann, Gurtner.

Buts: 15e Sekac (Riat, Marti) 0-1, 16e Roe (Wallmark, Bodenmann) 1-1, 22e Raffl (Bozon) 1-2, 50e Salomäki (Maillard) 1-3.

Zurich: Waeber; Trutmann, Lehtonen; Kukan, Geering; Weber, P. Baltisberger; Guebey; Andrighetto, Lammikko, Bachofner; Bodenmann, Wallmark, Roe; Azevedo, Texier, Riedi; Sopa, Sigrist, Melnalksnis; Truog. Entraîneur: Marc Crawford.

Lausanne: Laurikainen; Gernat, Frick; Sidler, Jelovac; Glauser, Genazzi; Marti; Bozon, Jäger, Raffl; Kenins, Audette, Salomäki; Riat, Fuchs, Sekac; Hügli, Maillard, Pedretti; Almond. Entraîneur: Geoff Ward.

Pénalités: 2 x 2’ contre Zurich; 3 x 2’ contre Lausanne.

Notes: Langnau sans C. Baltisberger (malade), ni Schäppi, Marti, Hollenstein (blessé), ni Hrubec (surnuméraire). Lausanne sans Heldner, Emmerton, Krakauskas (blessés), Stephan, Holdener, Kovacs, ni Panik (surnuméraires).



