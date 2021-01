Politique d’asile – Solomon a bien été expulsé vers l’Éthiopie Malgré le soutien reçu, le quadragénaire domicilié à Yverdon depuis plus de sept ans est arrivé à Addis-Abeba jeudi matin via un vol spécial. Frédéric Ravussin

Image d’illustration. KEYSTONE

Solomon est de retour en Éthiopie. Contre son gré. Flanqué finalement de deux autres demandeurs d’asile, l’Yverdonnois a été placé dans un vol spécial qui a pris les airs pour Addis-Abeba mercredi vers 23 h. Un «renvoi absurde» aux yeux de plusieurs partis politiques et organisations d’aide aux migrants qui n’ont pas manqué de réagir à ce qu’elles considèrent comme une mise en danger de l’intégrité des personnes concernées.

Le PS, les Verts et le POP, ainsi que le Parti pirate, SolidaritéS, mais aussi la section cantonale de la Ligue suisse des droits de l’homme ont demandé instamment, mercredi en début de soirée, aux autorités vaudoises d’«interpeller la Confédération sur son infatigable volonté de renvoyer des demandeurs d’asile en direction de pays où les droits humains sont bafoués».

Mobilisation

Depuis lundi, une vingtaine de personnes s’étaient massées devant le centre de détention administrative de Frambois (GE). Solomon y était détenu en compagnie de Tahir – un de ses compatriotes domicilié jusqu’alors à Genève – depuis son interpellation, le 18 janvier alors qu’il se rendait au Service de la population. Selon Julie Franck, enseignante en sciences politiques à l’Université de Genève et amie de Tahir, les deux hommes risquent «la prison ou pire» dans leur pays d’origine.

«Nous n’avons pas de nouvelles de Solomon, sinon qu’il est arrivé à Addis-Abeba et qu’il était sur le point de se soumettre à un test PCR, explique Élise, une militante de la Coordination Asile Vaud. On ne va pas lâcher l’affaire, surtout quand on voit dans quelles conditions il a été expulsé.»