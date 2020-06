De la rouille dans les tuyaux – Solution inédite pour purifier l’eau jaune du robinet La région de Rolle a installé un système unique en Suisse pour empêcher l’eau potable d’être souillée, même si elle est sans danger. Yves Merz

Armand Jeanmonod, chef fontainier. Le service intercommunal de distribution des eaux potables de Rolle et environs a mis en fonction un système unique en Suisse pour résoudre le problème des eaux jaunes a la sortie du robinet. Vanessa Cardoso

De l’eau jaune qui sort du robinet ne peut inspirer que du dégoût, et de l’inquiétude. Les habitants de Gilly et Bursins, chez qui c’est arrivé pour la première fois en été 2018, ont sauté sur leur téléphone pour se plaindre auprès de leur Commune. Ils ont été entendus. Le Service intercommunal de distribution d’eau potable de Rolle et environs (SIDERE) s’est emparé du problème. La cause, complexe, a été identifiée, et un système, unique en Suisse, a été mis en place début mars pour mettre fin à ce phénomène. Avec une dépense de près de 900’000 francs à la clé.