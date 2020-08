Coronavirus – Sommaruga veut accorder les violons entre les cantons La présidente de la Confédération souhaite rencontrer les représentants des cantons la semaine prochaine afin d’améliorer leur coordination en vue de la levée de l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes dès le 1er octobre.

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga tient à une bonne coordination entre les cantons. KEYSTONE/URS FLUEELER

Simonetta Sommaruga a invité les représentants des cantons à une nouvelle rencontre la semaine prochaine pour accorder les violons en matière de coronavirus. Il s’agit d’améliorer leur coordination, notamment en vue du 1er octobre.

Le Conseil fédéral est parfois confronté à la difficulté de signaux divergents de la part des cantons, a indiqué la porte-parole Géraldine Eicher du Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Celle-ci confirmait des informations de la SonntagsZeitung.

Coordination décisive

Les cantons jouent un rôle important dans la crise actuelle et leur coordination est décisive, selon Géraldine Eicher. La population doit en effet pouvoir comprendre et intégrer leurs décisions. En outre, la présidente de la Confédération estime que des échanges étroits et bons avec les cantons sont très importants, a ajouté la porte-parole. Par exemple en vue de la levée de l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes dès le 1er octobre.

La rencontre devrait réunir les présidents des conférences cantonales des directeurs de la santé publique, de l’économie et des gouvernements cantonaux. Le ministre de la santé Alain Berset et celui de l’économie Guy Parmelin seront également de la partie.

ATS/NXP