Haute gastronomie sans alcool – Sommelier, une infusion! Plusieurs restaurants haut de gamme proposent un menu avec «pairing» sans alcool. Concoctées avec science, ces boissons non alcooliques répondent à une demande et prolongent l’expérience gustative. Cécile Collet

Le buisson rouge, une infusion de rooibos, grenadine et jus de citron, de Paz Levinson, chez Anne-Sophie Pic. Jean-François Mallet

Qui a dit qu’un repas sans alcool était barbant? Pas la haute gastronomie! Plusieurs restaurants s’emploient enfin à proposer autre chose que de l’eau minérale à ceux qui veulent se passer de vin. Ils ont fait le pas du «pairing» sans alcool, avec des boissons non alcooliques complexes et concoctées maison pour s’allier à chaque plat de leur menu.

Anne-Sophie Pic. Patrick Martin/VQH

«Cela nous a paru évident d’orienter le menu vers une cuisine bien-être, tout en restant gourmand et, surtout, sans la frustration.» Anne-Sophie Pic, cheffe du restaurant homonyme

«On n’osait pas y aller, car on aime le vin! relate Anne-Sophie Pic, qui lance un menu d’automne dans ses restaurants de Lausanne et Valence avec ces nouveaux accords. Mais cela nous a paru évident d’orienter le menu vers une cuisine bien-être, tout en restant gourmand et, surtout, sans la frustration.»