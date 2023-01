De Mönchengladbach à Munich – Sommer au Bayern Munich, l’apothéose pour épilogue Le portier suisse va remplacer Neuer (fracture de la jambe). Avant de chauffer le banc? Les Bavarois visent un autre gardien suisse pour le futur: Gregor Kobel. Daniel Visentini

Yann Sommer, le portier N o 1 de l’équipe de Suisse, quitte Mönchengladbach pour le Bayern. Fin de carrière en apothéose pour le natif de Morges. KEYSTONE

L’histoire est magnifique et, au fond, son dénouement importe moins que la réalité première: Yann Sommer est désormais le gardien No 1 du Bayern de Munich, l’un des plus grands clubs du monde. La trajectoire du chouchou de la nation, né à Morges le 17 décembre 1988, l’a hissé tout en haut de la hiérarchie helvétique avec l’équipe de Suisse et, après plus de huit ans au Borussia Mönchengladbach, l’intérêt que lui a porté le Bayern dit son niveau de performance.