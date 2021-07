Euro 2020 – Sommer: «C’était incroyable de voir tout un pays derrière nous» L’Euro est terminé pour la Suisse et son gardien qui remercie les fans en Suisse. Félicitations du Conseil fédéral. Sport-Center/afp

Yann Sommer est fier de son équipe. AFP

Yann Sommer (au micro de la RTS): «On est très déçu bien sûr. Mais très fier de cette équipe aussi. C’était un match difficile, surtout à 10 contre une très forte équipe. On a bien fait les choses, on était bien dans le match, même si c’était compliqué (…) Les tirs au but? C’est dommage, on était devant au début. Félicitations à l’Espagne. C’était incroyable de voir tout un pays derrière nous. Merci à tout le monde.»

Viola Amherd: «La Suisse est fière»

«La Suisse est fière de votre résultat!» La conseillère fédérale Viola Amherd a résumé d’un tweet de Saint-Pétersbourg, le sentiment de tout le pays après la défaite d’une équipe «héroïque» face à l’Espagne à l’issue de la séance de tirs au but (1-1 a.p., 3-1 t.a.b).

«Quel suspens, quel match de fou!» a encore exulté la responsable du sport, présente dans l’ancienne capitale de la Russie, où se déroulait la rencontre en quart de finale.

«L’aventure s’arrête là pour la @nati_sfv_asf à l’ #EURO2020, mais les valeurs de cohésion, de volonté et d’esprit d’équipe partagées par les joueurs et le staff resteront dans les mémoires. Bravo pour ce beau parcours. Vous nous avez fait rêver», a tweeté le président de la Confédération helvétique Guy Parmelin.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.