Entretien avec Gwendal Fossois - Sommes-nous cernés par des psychopathes?

Psychiatrie – Sommes-nous cernés par des psychopathes? Selon des estimations sérieuses, entre 1 et 4% des gens sont atteints de psychopathie, qui découle notamment d’anomalies anatomiques du cerveau. Mais attention: cela ne veut pas dire que tous sont des Dexter en puissance! Saskia Galitch

Dérangée, Mildred Ratched est la parfaite psychopathe dans la série Netflix dirigée par Ryan Murphy. Dans la réalité, les psychopathes sont bien moins séduisants. Saeed Adyani/Netflix

Dans l’imaginaire collectif, les psychopathes s’appellent Hannibal Lecter, Dexter Morgan ou Mildred Ratched. Dans la réalité, ils se nomment Luka Rocco Magnotta, alias «le dépeceur de Montréal», Charles Manson, Belle Gunness, Docteur Petiot. Ou encore Monsieur X, votre chef, et Madame Y, votre concierge. Si, si. Car selon différentes estimations, entre 1 et 4% des gens auraient des anomalies anatomiques et fonctionnelles du cerveau et, de ce fait, souffriraient de ce trouble de la personnalité antisociale. Ce qui fait tout de même pas mal de monde, explique le journaliste français Gwendal Fossois.