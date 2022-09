Nouvelle série en streaming – Somptueux retour en Terre du Milieu Très attendus par la communauté des Tolkéniens, les premiers épisodes des «Anneaux de pouvoir» sont enfin disponibles. Ils tiennent leurs promesses. Saskia Galitch

À l’époque où se déroulent les intrigues des «Anneaux de pouvoir», les elfes ne sont pas retranchés à Fondcombe mais occupés à construire des royaumes. DR

Une série pour les gouverner toutes? C’est en tout cas l’ambition affichée par Amazon Prime avec «Les anneaux de pouvoir». Et pour faire de ce retour en Terre du Milieu une réussite historique qui mettrait ses concurrentes de HBO «Game of Thrones» et son préquel «House of the Dragon» au tapis, la plateforme n’a pas lésiné sur les moyens (lire encadré) et pris son temps. De fait, il lui a fallu cinq ans pour sortir une première volée de 8 épisodes, dont les deux premiers, d’une durée d’une heure chacun, sont désormais disponibles. Enfin. Car dire que cette saga basée sur des écrits de Tolkien était attendue est un euphémisme, comme en témoignent les centaines de millions de posts, commentaires, analyses, décryptages, vidéos ou articles publiés par la largissime communauté des Tolkéniens depuis 2017.