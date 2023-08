Prison ferme pour un Lausannois – Son avatar abusait d’une fillette dans un jeu vidéo Le quadragénaire, déjà défavorablement connu des services de police et de justice, a admis les faits. Il écope d’une peine privative de liberté de 40 jours. Laurent Antonoff

L’accusé jouait chez lui à un jeu vidéo, «du genre «Les Sims» selon l’ordonnance pénale, dans lequel il incarnait un personnage virtuel qui se mettait en scène lors d’actes sexuels avec une jeune fille mineure, dans sa chambre d’enfant (photo d’illustration). Getty Images

C’est une affaire qui laisse perplexe quant à l’imagination et aux moyens déployés par certaines personnes pour assouvir leurs fantasmes. C’est le cas de ce quadragénaire lausannois, célibataire et dont la profession n’est pas précisée dans l’ordonnance pénale rendue cet été par un procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. À une date et à une fréquence indéterminées, cet homme s’est rendu coupable de pornographie «virtuelle» sur un jeu vidéo. Ses antécédents pour des faits similaires n’ont pas joué en sa faveur au moment de la sanction. Il vient d’écoper d’une peine de prison ferme de 40 jours.