Portrait de Mireille Berton – Son cinéma, ce sont femmes, fantômes et folie La chercheuse a fait du septième art son champ d’étude et de bataille pour la justice, l’égalité et le progrès du savoir. Jacques Poget

Le tatouage de Mireille Berton réunit ses forces tutélaires: son héroïne Cléo de Mérode dans la robe de ses rêves (celle de sa mère), le fantôme-chat, la vague des étés espagnols de son enfance. Florian Cella

De la psychiatrie au spiritisme en passant par le rêve et l’hypnose, elle aborde des sujets pointus et originaux par le biais du cinéma, avec un fort accent féministe. On va voir une forte en thème, on rencontre une femme chaleureuse, attentive et spontanée… jusque dans son tatouage, qui réunit ses forces tutélaires (son héroïne Cléo de Mérode, la robe de ses rêves, un fantôme-chat et la mer).