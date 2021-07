Demande de naturalisation – Son dossier tombe aux oubliettes par deux fois «Oubliée» par l’administration, la demande de nationalité suisse du Français François Millier se retrouve hors des délais légaux. Yves Merz

François Millier a connu quelques déboires avec l’administration dans le cadre de sa demande de naturalisation. FLORIAN CELLA

C’est l’histoire d’un Français de Fréjus, dans le Var, venu à Lausanne en 2009, qui est tombé amoureux du pays. À tel point qu’aussitôt qu’il en a eu le droit, dix ans après quasi jour pour jour, François Millier a déposé sa demande pour obtenir la nationalité Suisse.

«J’aime Lausanne, qui est encore à taille humaine, j’adore faire des randonnées en montagne, et je fais même de la plongée dans le lac. Je m’intéresse à la vie politique et sociale, je travaille ici et je paye mes impôts ici. Donc j’aimerais avoir le droit de vote, le droit de m’exprimer.»