Phytothérapie à La Tour-de-Peilz – Son jardin de soins est artisanal de A à Z La pharmacienne Bettina Fehlmann produit chez elle huiles essentielles et hydrolats. David Moginier

Bettina Fehlmann a accepté de poser dans sa brouette pour faire plaisir à la photographe. Elle en a ri. Vanessa Cardoso

Se promener dans le grand jardin de plantes et de fleurs que cultive Bettina Fehlmann est enrichissant. Parce que la pharmacienne explique à toute vitesse les vertus de ses plantes tout en riant et en sautant d’un sujet à l’autre plus vite qu’un puceron envahit un rosier. C’est ici que la pharmacienne est heureuse, dans ce champ qu’elle a pu louer à la commune de La Tour-de-Peilz, en contrebas de la maison familiale, un long talus qui était alors envahi de ronces.

«Heureusement, avec mon mari agriculteur (ndlr: les Fruits Buhlmann) et mon fils paysagiste, j’ai eu un bon coup de main pour tout arracher et remettre l’endroit en état.» Elle cultive donc ses plantes ici depuis 2018, procédant à des essais de variétés, à des mélanges de plantes qui s’entraident. Parce que, évidemment, l’endroit est travaillé sans engrais, insecticides ou pesticides. Et même sans soufre ou cuivre qu’autoriserait une production bio. Puisque la «jardi-pharmacienne» distille sa production pour en faire des huiles essentielles et des hydrolats qu’elle propose pour l’aromathérapie sous le nom de Jardin Essences.