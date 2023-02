Prix pour la photographe Nella Stücker – Son objectif lui offre une résidence en Argentine À 23 ans, la photographe Nella Stücker va s’envoler pour Buenos Aires grâce à un concours mis sur pied par la Ville de Morges. Sarah Rempe

Le projet de Nella Stücker, qui a su séduire le jury, porte sur la thématique du décalage culturel. MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

Si Nella Stücker s’est tournée vers l’art de la photographie, ce n’est peut-être pas un hasard. «Ma maman fait beaucoup de peinture et a toujours aimé l’art, raconte-t-elle. Et donc, petite, j’ai vu pas mal d’expositions artistiques.» Ce n’est qu’un premier pied dans un milieu avec lequel elle noue des liens plus sérieux au gymnase, où elle entreprend une maturité avec option arts visuels. «C’est là que j’ai réalisé que je voulais suivre cette voie», poursuit la jeune habitante de Pampigny.