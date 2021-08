Musique classique automatisée – Son ordinateur compose comme Beethoven Florian Colombo utilise l’intelligence artificielle pour compléter la «10e symphonie». Résultat à écouter avec l’orchestre Nexus à Lausanne et Genève. Matthieu Chenal

Entre musique et informatique, Florian Colombo a dû faire un choix, qui combine les deux! Il vient d’ouvrir sa start-up pour promouvoir son outil . DR

Avec un an de retard, l’orchestre Nexus célèbre ses dix ans et les 250 ans de Beethoven. Malgré tout, ce retard aura été profitable à Florian Colombo, sollicité par Nexus et son chef Guillaume Berney pour générer par ordinateur une composition originale, mais écrite dans le style de Beethoven et basée sur des fragments de mélodies esquissées par le compositeur. Car la semaine dernière, le spécialiste en «deep learning» travaillait encore sur son logiciel! Le résultat est à découvrir en ouverture des concerts, à Lausanne le 2 septembre et à Genève le 3, complété par des œuvres de Rachmaninov et Brahms.

De «Frère Jacques» à Beethoven

Celui qui a cofondé l’orchestre de chambre des étudiants de Lausanne s’est plongé avec délices dans les méandres des réseaux de neurones artificiels, ces architectures de traitement de données qui font aujourd’hui fonctionner les moteurs de recherche, les logiciels de traduction ou les recommandations de musique accordées à nos goûts sur les programmes de streaming. Mais le «deep learning» appliqué à l’écriture musicale recèle des difficultés encore plus grandes, car il faut combiner modèle mélodique, harmonique et rythmique.

«J’espère que mon outil permettra à beaucoup d’amateurs d’aborder la composition avec peu de connaissances musicales.» Florian Colombo, chercheur et musicien

«Je suis bon interprète, mais mauvais compositeur, avoue Florian Colombo. Et je suis très content de pouvoir passer du côté composition grâce à l’intelligence artificielle. J’espère que mon outil permettra à beaucoup d’amateurs d’aborder la composition avec peu de connaissances musicales.» Le Lausannois continue à jouer très régulièrement de son instrument, mais à un moment donné, il a choisi la filière scientifique. En mars, il défendait à l’EPFL un doctorat en neurosciences computationnelles qui lui a permis de conjuguer ses deux passions, la musique et l’informatique: «Lorsque j’ai commencé mes recherches, raconte le scientifique, je cherchais à faire apprendre à la machine des successions de notes pour qu’elle aboutisse à la mélodie de «Frère Jacques». Sept ans plus tard, je peux faire travailler l’ordinateur sur l’ensemble des seize quatuors de Beethoven. Et le programme est capable, sur la base d’une succession d’accords proposés, d’en élaborer une séquence originale développée pour plusieurs instruments et qui sonne bien ensemble.»

