Portrait de Marjory Winkler – Son parcours non linéaire l’a menée en ligne La Jurassienne a pris la direction de la plateforme pour adolescents «ciao.ch» en 2018. Un rôle multiple, comme elle. Thérèse Courvoisier

Marjory Winkler aime bien sortir du cadre. Depuis toujours. Vanessa Cardoso/24heures

«Ciao!» Marjory Winkler salue joyeusement sa collègue en mode placement de produit. «Le pire, c’est que je ne fais même pas exprès, rigole-t-elle. Ciao, c’est clairement un mot que je dis souvent et ça a commencé bien avant que je ne rejoigne cette association.»

La prononciation du «o» trahit ses racines jurassiennes. «Ça ne sert à rien d’essayer de me corriger, je n’y arrive pas. Mes «r» sont aussi plus soutenus. Je suis Ajoulote et ça s’entend, même si désormais je vis à Lausanne.»

Forcément, on la branche sur l’actualité de ce printemps, avec Moutier qui est devenue définitivement jurassienne. Elle roule les yeux. «Je viens d’une famille pro-bernoise, mon papa était très actif en politique, et j’ai énormément de potes pro-Jura. Eh bien, j’ai vraiment détesté les propos extrémistes des deux camps! Je suis très contente que le débat soit clos.»