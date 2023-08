Sondage 24 heures – Désarmer les policiers lausannois? Une mauvaise idée à 85%. Vous êtes près d’un millier à avoir donné votre avis sur l’idée du conseiller communal Vert, Ilias Panchard. Découvrez les résultats. Laurent Antonoff

L’idée de Ilias Panchard, conseiller communal Vert à Lausanne, ne vous a pas laissés sans voix. Son postulat intitulé «Projet pilote pour une police de proximité sans arme à feu», demande à la Municipalité d’étudier un élargissement du nombre de missions pour lesquelles les agents de police pourraient effectuer des patrouilles et des interventions, sans être munis d’un pistolet.

Qu’en pensez-vous? Nous vous avons posé la question par le biais d’un sondage, certes non représentatif. Et vous êtes – pour l’instant – près d’un millier à y avoir répondu. Vous estimez qu’il s’agit «d’une mauvaise idée» à 85%, contre 13% «une bonne idée». Vous êtes 2% de sans avis.

Près de 130 commentaires

Notre article a aussi fait couler l’encre des commentaires. Ils sont près de 130 à ce jour. Il y a ceux qui partagent l’idée du conseiller communal Vert, comme Shaddock: «Et pourquoi pas? À Londres la police, autrement plus efficace et exposée qu’à Lausanne, n’est pas armée. Seules certaines patrouilles spécialement formées et identifiables portent des armes à feu», ou comme Hedonist «Moins il y a d’armes, moins il y a de risques d’escalade.»

La grande majorité des commentaires sont d’avis que les policiers doivent conserver leur arme. AxelF questionne: «Et le policier sans arme, il fait quoi en se trouvant nez à nez avec des braqueurs de bijouterie ou un extrémiste en train de planter plusieurs personnes?» Alain Raemy préfère l’ironie: «Oui c’est très bien, il faut qu’ils se baladent avec des ours en peluche, cela permet de mieux attraper les bandits!»

