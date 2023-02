Figure de la pop – Songwriter de génie, Burt Bacharach est décédé à 94 ans Compositeur de tubes immenses tels que «I Say a Little Prayer» pour Dionne Warwick, le musicien américain a fait la gloire du «easy listening» dès les années 1960. Fabrice Gottraux

Burt Bacharach en concert à Milan en 2011. LUCA BRUNO/KEYSTONE

Ses mélodies caressent l’oreille comme les gouttes d’eau sur le visage des amoureux esseulés. Elle est kitsch, la musique de Burt Bacharach? Quoi qu’on en dise, elle survivra longtemps encore après la disparition de leur géniteur. Compositeur de plus de 500 chansons, les plus fameuses dans les années 60, ainsi de «Raindrops Keep Falling on My Head», le playboy de la variété états-unienne est décédé le 8 février 2023 à Los Angeles, à l’âge de 94 ans.

Né le 12 mai 1928 à Kansas City, Missouri, Burt Bacharach grandit à New York, où il suit des cours de piano au conservatoire. Adolescent, il découvre la nouvelle vague du jazz, le be-bop, tout en suivant les enseignements d’un maître du postromantisme tchèque, Bohuslav Martinu, puis ceux du Français Darius Milhaud. Deux influences majeures pour l’avenir de Bacharach, Milhaud comme Martinu ne reniant en aucun cas le répertoire populaire, les mélodies faciles, le «easy listening».

Siffloter sous la douche

Facile à entendre, certes. À siffloter sous la douche, aussi. Mais conçues avec un soin jaloux, sur des harmonies complexes. Voilà tout l’héritage reçu par Burt Bacharach, dont le répertoire marquera profondément la culture populaire. Aux États-Unis d’abord, où le compositeur, associé au parolier Hal David, livrera ses plus grands succès à la chanteuse Dionne Warwick. Ce sera «Anyone Who Had a Heart» en 1963, puis «Walk on By», «Reach Out for Me», enfin «I Say a Little Prayer» en 1967.

Dépassé par la mode dans les années 70, Burt Bacharach, qui ne chantera jamais ses propres compositions faute de posséder une voix seyante, pouvait compter sur la Grande-Bretagne, où il s’était fait connaître grâce notamment aux interprétations de Dusty Springfield. Indissociable de la pop américaine, le répertoire de Bacharach s’est inscrit dans les tours de chant de nombreuses vedettes, Aretha Franklin, Elvis Presley, Barbra Streisand, jusqu’au pape du pub rock Elvis Costello.

