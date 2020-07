Suisse – Sonova veut supprimer jusqu’à 5% de ses emplois Le spécialiste des aides auditives a annoncé des mesures d’économies ce lundi pour faire face au net repli des ventes subi en raison de la pandémie du coronavirus.

Sonova emploie quelque 1300 personnes en Suisse. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Le spécialiste des aides auditives Sonova compte supprimer entre 4% et 5% des emplois au niveau du groupe sur un total d’environ 15’000 postes, si possible par des «départs naturels», a indiqué lundi à AWP le directeur général Arnd Kaldowski.

En Suisse, où le groupe emploie quelque 1300 personnes, les suppressions d’emploi seront «dans la moyenne» de ce qui a été annoncé, a ajouté le patron, sans apporter plus de précisions.

Pour faire face à la pandémie de coronavirus, Sonova avait fait appel au chômage partiel, une mesure qui va être progressivement abandonnée. Dans certains pays, cette mesure s’accompagne d’une restructuration du réseau de succursales.

Repli des ventes

Le groupe a subi un net repli des ventes au premier trimestre de l’exercice décalé 2020/2021 (avril à juin), mais le rebond de l’activité est plus fort qu’attendu, a ajouté Arnd Kaldowski.

À taux de change constant, le chiffre d’affaires du premier semestre 2020/2021 devrait représenter 65% à 75% de celui réalisé un an plus tôt et la marge opérationnelle (Ebita) être tout juste positive entre 1% et 9%, a annoncé lundi la société zurichoise dans un communiqué.

Pour faire face à cette situation, la direction va hâter l'optimisation de ses structures, notamment dans l'administration, provoquant des coûts de 40 à 60 millions de francs en 2020/2021. Le groupe compte ainsi économiser chaque année entre 50 et 70 millions.

