Sortir ce week-end – Sons et lumières vaudois

Le chœur de l’Abbatiale de Payerne magnifiquement mis en lumière. DR

Mapping à Payerne

Spectacle total du 10 au 19 décem­bre au chœur de l’abbatiale de Payerne. Pour clôturer cette saison sur le thème des bâtisseurs et constructeurs de grands édifices religieux, Lumen Créations propose un voyage de trente minutes à travers le temps.

Une fresque historique mélangeant harmonieusement vidéomapping et spectacle de lumière qui sublime l’architecture du lieu.

«Sans titre (titre provisoire)». Drôle de…titre que celui de la pièce écrite par Domenico Carli et mise en scène par Anne-Cécile Moser. Créé pour marquer les 20 ans de l’Oriental-Vevey, ce spectacle se veut un hommage au théâtre comme«espace unique de rencontre avec l’autre».

Sur scène, une vingtaine de comédiennes et de comédiens disent la fureur du monde et sa poésie, mais aussi l’amour, la solitude, le désir, dans un feuillet composé de monologues et de courts poèmes.

Fête des gardiens

Les musées sont leur royaume. Ils sont là, bien présents, mais on les regarde à peine. Les gardiennes et gardiens protègent les œuvres, surveillent le public et composent avec l’ennui.

Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen en font les sujets et interprètes de leur «Gardien Party», dans les salles du Musée cantonal des Beaux-Arts, à Lausanne. Unevisite guidée, à travers le regard de celles et ceux qui y travaillent.

Violon seul

Rachel Kolly en tournée dans les temples et églises de Suisse. ©TOM BARNES FOR WARNER CLASSICS

La série de concerts que Rachel Kolly mène depuis novembre n’a qu’un but: présenter les «Partitas pour violon seul» de Bach comme une parole sacrée.

La violoniste occupe des temples et des églises de Suisse, dans une tournée qui se terminera en février à Zurich. Plus près de nous, elle joue ce vendredi à Fribourg, dimanche à La Tour-de-Peilz et vendredi 17 à Genève.

Bach & Vivaldi

L’ensemble Fratres sait faire parler la musique ancienne. Pour le dernier concert de sa série 2021, il propose une brassée de concertos de Bach et de Vivaldi. Avec eux, ça pétarade, ça chuchote et ça crépite.

Festival Acrisco

L’association Acrisco organise des concerts depuis 2006 à Crissier; voici son premier festival. Trois jours de musique pour tous les goûts: instrumentale, vocale et musique traditionnelle des pays de l’Est, réunis autour de la pianiste roumaine Atena Carte.

Fougue à Chorus

Une référence historique et la jeunesse instrumentale se donnent rendez-vous à Chorus ce vendredi avec Always Know Monk, formation peu avancée en âge – et sans piano –, mais qui s’élance dans des relectures inventives du grand Thelonious Monk.

Le bassiste Yves Marcotte tient la corde de ce projet où l’on croise encore le trompettiste Shems Bendali, les saxophonistes Zacharie Canut et Christophe Monniot, le batteur Nathan Vandenbulcke. Monk n’a pas peut-être pas besoin d’une deuxième jeunesse, mais il n’aura pas le choix!

Le lendemain, les voûtes de la cave à jazz n’ont qu’à bien se tenir avec Nolosé, salseros du cru qui savent épicer le shaker de leur source cubano-new-yorkaise. Caliente, et l’occasion de découvrir le dernier single du groupe, un «Ay si te gusta» composé par le pianiste Mathieu Trovato.

