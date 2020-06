Berne – Sonvilier ne soutient pas le projet du Haut-Vallon La commune la plus importante du Jura bernois pourrait voir le jour, grâce à une votation en ce sens en novembre. Mais Sonvilier ne semble pas favorable à cette fusion.

Comme ceux de Sonvilier, les habitants de Saint-Imier (BE) devront se rendre aux urnes le 29 novembre. Keystone

Les citoyens de St-Imier (BE), de Renan (BE), de Sonvilier (BE), de Cormoret (BE) et de Courtelary (BE) seront appelés aux urnes le 29 novembre pour se prononcer sur la création de la commune fusionnée d’Erguël. Mais le projet ne fait pas l’unanimité. L’exécutif de Sonvilier a annoncé jeudi qu’il ne recommandait pas la fusion.

Le Conseil municipal de Sonvilier, commune d’un peu plus de 1000 habitants, estime que plusieurs de ses requêtes n’ont pas été prises en compte par le comité de pilotage. Il cite notamment le choix des armoiries, la répartition des sièges par village ou la localisation des services et administration.

La commune fusionnée compterait plus de 9000 habitants. Elle serait la plus importante du Jura bernois. Mais pour voir le jour, le projet doit être accepté par les cinq communes. Le vote était initialement prévu en septembre, mais a été repoussé en raison du Covid-19 qui n’a pas permis la tenue de débats publics.

