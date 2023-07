Léman superstar (4/7) – Sophia Loren embrase le «Major Davel» Dans «Lady L», film au casting impressionnant, l’actrice tourne à Rolle en 1965 sur le bateau de la Compagnie générale de navigation barré par le capitaine Albert Grangier. Claude Beda

Sophia Loren et le réalisateur Peter Ustinov lors du tournage au débarcadère de Rolle. À l’arrière-plan, le bateau «Major Davel». Collection Musée du Léman

En 1965, Sophia Loren met les rives lémaniques en effervescence, des salons du Montreux Palace à l’embarcadère de Rolle. À La Côte, l’actrice tourne avec Albert Grangier, une figure du lac, alors capitaine historique du populaire bateau l’Italie. L’homme est là pour faire tournoyer le Major Davel autour de l’île de la Harpe en maniant le timon à bras comme il était encore un des rares à savoir le faire. Car le réalisateur Peter Ustinov voulait de l’authentique pour cette séquence de son film «Lady L». Elle restera mythique pour les amoureux du Léman.

Le bateau de la Compagnie générale de navigation «Major Davel», ici en 1967, année de sa mise hors service, deux ans après le tournage du film. Il fut démoli en 1990. Collection Musée du Léman

Cette comédie, qui met en scène un souverain, un anarchiste et une blanchisseuse, est un véhicule de stars, avec un gros casting. Parmi la belle brochette d’acteurs figurent Paul Newman, David Niven, Philippe Noiret ou encore Michel Piccoli. Et un certain Joe Dassin dans le rôle mineur d’un policier helvétique un peu niais. Mais une fois encore la malédiction qui semble frapper les films ayant le Léman pour cadre fait son œuvre: «Lady L» est un grand film maudit, un échec cuisant, une adaptation littéraire ratée, explique Didier Zuchuat, responsable de la documentation du Musée du Léman* et homme de cinéma. C’est un film que Peter Ustinov voulait plus que tout et qui n’a finalement amené aucun plaisir à tous ceux qui y ont participé. Il fut très mal accueilli.»

Un témoin précieux

À l’échelle lémanique, cette grosse production est néanmoins un témoin précieux pour ceux qui n’ont pas connu le Major Davel. En version cinémascope, le bateau de la Compagnie générale de navigation (CGN), mis hors service en 1967 et démoli en 1990, y apparaît de manière impressionnante. «La scène montrant Sophia Loren débarquant du navire à Rolle est parfaite, apprécie Didier Zuchuat. Le réalisateur voulait en effet un capitaine pleinement dans sa fonction, de même que le véritable effet sonore du sifflet de son bateau. Pour y parvenir, la scène a été tournée plusieurs fois, avant qu’il soit décidé de garder la première prise. Et Sophia Loren, royale, a couronné le tout, illuminant toute la séquence.»

À l’époque, Sophia Loren, vivait depuis quelques années à Genève. Et Peter Ustinov habita à Bursins de 1954 à son décès en 2004. Coïncidence: le film «Lady L» est tiré du roman éponyme de Romain Gary. Or le dernier film dans lequel Sophia Loren a joué, en 2020, à l’âge de 86 ans, «La vie devant soi», est également inspiré d’un livre du même Romain Gary, qui le publia à l’époque sous le pseudonyme d’Emile Ajar et qui gagnera le Prix Goncourt en 1975.

