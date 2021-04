Sa voix unique chante dans le combiné depuis Cervia et nous enivre de son chaleureux accent romagnol à chaque syllabe. Après tant d’obscurité, Laura Pausini semble avoir retrouvé le chemin du bonheur. Alors qu’elle pensait avoir tout perdu, la chanteuse vient de remporter un Golden Globe avec «Io sì» («Seen»).

Que répondez-vous à ceux qui disent: «Alors que tout le monde meurt dehors, ceux-là continuent à chanter»?

Mais si nous chantons, c’est précisément parce que tout le monde meurt dehors, et pas seulement du Covid. La vie continue et doit être vécue, notamment par respect pour tous ceux qui ont dû y renoncer. La musique accompagne ceux qui restent, la musique console et caresse. Au même titre qu’un livre, un tableau, un match de football. C’est ça, la beauté.