Canton de Vaud – Le Centre thermal d'Yverdon a une nouvelle directrice Actuelle directrice adjointe, l’Yverdonnoise Sophie Cook reprend les rênes de l’établissement en août suite au départ à la retraite de son prédécesseur.

Des travaux qui devraient durer 3 ans vont commencer d’ici à la fin de l’année au centre thermal. KEYSTONE/YANNICK BAILLY

Sophie Cook, 49 ans, est la nouvelle directrice générale de l’Hôtel & Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains (GHY). Actuelle directrice adjointe, elle reprend les rênes de l’établissement en août suite au départ à la retraite de son prédécesseur Christian Kramer.

Nommé à la tête du Grand Hôtel & Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains (GHY) en janvier 2018, Christian Kramer est arrivé avec la mission d’optimiser les finances du complexe et d’améliorer sa gestion opérationnelle. Au côté de son adjointe Sophie Cook, le duo a brillamment relevé ce défi en l’espace de deux ans, indique le groupe Boas mardi dans un communiqué.

Arrivée à Yverdon-les-Bains à l’âge de 4 ans, Sophie Cook rejoint le GHY en 2005 en qualité de comptable et membre de la direction. Elle assure pendant près de 10 ans la supervision de l’équipe administrative du Centre Thermal.

En 2014, l’Yverdonnoise est nommée responsable des finances. Elle poursuit son travail à la reprise du site par le groupe BOAS qui lui confie trois ans plus tard la gestion opérationnelle du Centre thermal. En 2019 elle est nommée au poste de directrice adjointe.

Trois ans de travaux

Sophie Cook a désormais pour objectif de pérenniser les accomplissements passés et de continuer à développer une offre inventive et dynamique. Elle estime primordial de séduire à nouveau une clientèle locale en repositionnant l’offre hôtelière et de restauration, relève le communiqué.

La nouvelle directrice et ses équipes travailleront également ensemble au concept et à la mise en place de l’exploitation du site pendant la période des travaux de rénovation. Des travaux qui devraient durer 3 ans et commencer d’ici à la fin de l’année.

( ATS/NXP )