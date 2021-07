Festival de Cannes – Sophie Marceau retrouve Cannes par la grande porte L’actrice est l’héroïne du dernier film d’Ozon, «Tout s’est bien passé», en compétition. Pascal Gavillet

Mercredi soir, la montée des marches de l’équipe du film de François Ozon, avec notamment Sophie Marceau. DR

Les films n’atterrissent pas à Cannes par hasard. Ils y convergent parce qu’ils sont les détenteurs, à travers leurs images, de secrets puissants qui seront découverts durant le Festival. Plus simplement, la Croisette est un moyen comme un autre de prendre des nouvelles des grands auteurs, de mesurer le pouls du septième art à travers le monde, et de repousser toujours plus loin les frontières d’une culture qui sait être aussi, par moments, un divertissement. Le 74e Festival, après son ouverture très glamour de mardi soir, a réellement débuté hier matin. Les festivaliers sont encore frais, mais l’angoisse du pass sanitaire crée les premiers embouteillages. Certains Suisses se voient refuser l’accès au Palais parce que le QR code helvète n’est pas compatible (pour l’instant, car il semble que les choses s’arrangeront ce week-end) avec celui délivré en France pour le passeport numérique européen. En attendant, chacun se débrouille comme il peut à coups de tests PCR et de documents officiels que les vigiles de l’entrée acceptent.