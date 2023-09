Hackney, un quartier inspirant l'album

Sur la façade du Hackney Empire, une grosse langue cerclée de babines vermillon promet qu'il faut «rêver grand!» «Lets dream big!», dit l'affiche. Depuis des heures, ce mercredi 6 septembre, la foule des habitants s'est massée devant ce slogan qui surprend, au coeur de ce quartier du nord-est de Londres, parmi les plus pauvres et métissé de la métropole anglaise. «Les Rolling Stones sont là dedans, tu crois?,» demande un habitant à son ami, qui hausse les épaules et mate d'un oeil amusé la foule qui grossit et le tapis rouge que l'on déroule.

Scott Garfitt/Invision/AP/Keystone

Il est midi. Les Stones ne sont pas encore là mais ils vont venir. En ce sens, Hackney a raison de «rêver grand». Le quartier aurait baptisé de son nom le 24e album du groupe, parmi les rares informations diffusées par le label Universal depuis quelques jours, qui a imposé un secret strict aux 200 journalistes et professionnels de la musique invités des quatre coins du monde pour assister à l'événement.

«Hackney Diamonds» serait ainsi le premier disque de compositions originales depuis «A Bigger Bang», en 2005. A l'époque, les Stones avaient presque 60 balais et l'on s'étonnait déjà de leur âge…. A 15h30 précisément (heure suisse), Mick Jagger, 80 ans, Keith Richards, 79 ans et Ron Wood, le jeunot de 76 ans, vont fouler le tapis rouge et tenir dans le théâtre municipal leur unique conférence de presse mondiale.