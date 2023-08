Sorties cinéma – «Anatomie d’une chute», «Golda»: Quels films aller voir cette semaine? Un chef d’oeuvre Palme d’or à Cannes, «Anatomie d’une chute», un biopic partiel sur Golda Meir que joue Helen Mirren, et une horrible comédie. Faites vos choix. Pascal Gavillet

«Anatomie d’une chute», l’un des chocs de l’année

Un corps a chuté, que s’est-il passé? LesFilmsPelleas

Le doute. Il est au coeur de toutes les grandes affaires criminelles. Dans «Anatomie d’une chute», un homme tombe de sa fenêtre, sur un tapis de neige immaculé, et meurt suite à cette chute. Le tout est de savoir si l’accident est volontaire, fruit d’un suicide ou d’un homicide, ou au contraire résulte d’un accident. Dans un film structuré en deux parties inégales, Justine Triet déconstruit les mécanismes d’une instruction et dissèque ceux du couple. Elle met à nu les rouages d’une machine juridique. Et comme dans la plupart des grands films de procès, elle finit par tout renvoyer dos à dos.

Affaire de scénario bien sûr (coécrit par son homme, le cinéaste Arthur Harari, il n‘est pas loin d’être parfait), mais surtout de mise en scène. Choix des focales, des valeurs de plan, alternance (au montage) des plans serrés et de ceux, plus généraux, qui délimitent l’espace du procès. Rien ne semble laissé au hasard, mais lorsqu’on en parle avec Justine Triet, elle prétend au contraire traquer l’accident. Dans les grands films, ce qu’elle nomme des accidents ne sont en revanche pas le fruit du hasard. Son film est une évidence. Assurément l’un des chocs de 2023.

Note: **** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Anatomie d’une chute» Réalisatrice: Justine Triet

Avec Sandra Hüller, Swann Arlaud

Thriller (Fra., 150’)

«Golda», évocation historique

Helen Mirren en Golda Meir 2023 Ascot Elite Entertainment Group

Golda Meir fumait. Compulsivement, continuellement. Nerveusement, machinalement. Si l’on se fie à cette évocation de l’épisode clé de la guerre du Kippour, en 1973, qui aboutira à la démission de celle qui était alors première ministre d’Israël, soit le chef du gouvernement du pays, alors on déduit que le personnage passe le plus clair de son temps une cigarette à la main ou entre les lèvres. Soit pendant toutes les phases (nombreuses) de négociation, durant les moments d’attente, et même lorsqu’elle est hospitalisée.

Cette atmosphère envahie par les volutes de fumée, ce sont bien les années 70, pas si lointaines, qui permettaient à tout le monde de fumer partout. Au bureau, à la télé, dans les salons (de l’auto, des arts ménagers), et même parfois au cinéma. La reconstitution privilégiée par le cinéaste Guy Nattiv met volontiers l’accent sur ces aspects-là, quitte à négliger le sérieux d’un biopic qui n’en est d’ailleurs pas tout à fait un.

Son «Golda» n’est en effet pas une évocation de la vie et l’œuvre de Golda Meir, puisqu’il se concentre presque exclusivement sur les sombres tractations qui ponctuèrent la guerre du Kippour. Mais il permet à Helen Mirren de se livrer à une prestation mimétique bluffante, jusqu’à faire oublier l’actrice derrière le maquillage.

D’ailleurs, et c’est à la fois la force et la faiblesse du film, on ne peut guère imaginer celui-ci avec une autre comédienne. Tout comme Camille Cottin, présence surprenante dans le rôle de l’assistante dévouée, pourvoyeuse de clopes et allumeuse de mégots. Les actrices se livrent ici à des performances physiques et le film mise tout sur elles. À raison, puisqu’elles en sont le principal atout.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Golda» Réalisateur: Guy Nattiv

Avec Helen Mirren, Camille Cottin

Biopic (GB-USA, 100’)

«Joy Ride», virée pas drôle

Les quatre copines de «Joy Ride». 2023 Ascot Elite Entertainment Group

Virée de quatre copines en Chine et en roue libre: Audrey, son amie d’enfance Lolo, son ancienne coloc Kat, devenue star de feuilletons chinois, et la cousine de Lolo. Tout ça pour retrouver la mère biologique de la première.

A partir du moment où on a dit d‘un film qu’il était mal mis en scène, mal joué, écrit n’importe comment, pas drôle, ennuyeux et vulgaire, on aura à peu près tout dit. On voit mal quelle décision justifie la sortie d’une pochade aussi insupportable.

Signé par Adele Lim, jusqu’alors surtout scénariste d’épisodes de série, «Joy Ride» a lancé la comédienne Ashley Park, l’une des héroïnes de la série Netflix «Emily in Paris». Tout était en somme réuni pour qu’on déteste.

Note: ° •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Joy Ride» Réalisatrice: Adele Lim

Avec Ashley Park, Sherry Cola

Comédie (USA, 95’)

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.