Sorties cinéma – Quels films aller voir cette semaine? «Sparta», «Theater Camp», «Becoming Giulia», «Roter Himmel», «Toni, en famille»; il y en a pour tous les goûts cette semaine.

«Sparta», un sentiment de malaise

Ewald, qui vit en Roumanie, cherche à refaire sa vie à l’approche de la quarantaine. Après avoir quitté sa copine, il décide d’ouvrir un centre de judo pour les jeunes garçons de l’arrière-pays. Très vite, les villageois se méfient de lui et jasent. À raison. Car Ewald va devoir affronter sa nature profonde et tenter de masquer des attirances qu’il se refuse à nommer.

Ce film constitue un diptyque avec «Rimini», le précédent opus d’Ulrich Seidl, cinéaste pas spécialement réputé pour son humanisme. Abordant de manière biaisée le thème de la pédophilie, il crée le malaise au terme d’une fiction glaçante qui ne résout rien. Pour un public averti.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Sparta» Réalisateur: Ulrich Seidl

Avec Georg Friedrich, Florentina Elena Pop

Drame (All., Aut., 101’)

«Theater Camp», du grand n’importe quoi

Un théâtre délabré au nord de New York doit tant bien que mal se maintenir à flot, d’autant plus que sa propriétaire vient d’être hospitalisée et est tombée dans le coma. S’ensuit une répétition générale qui occupe les trois quarts d’un film dont la conclusion se laisse deviner à dix kilomètres. L’ensemble est volontairement filmé avec amateurisme, privilégiant un désordre d’où l’œuvre va petit à petit émerger, un peu comme dans «Répétition d’orchestre» de Fellini. Mais la comparaison s’arrête à cette citation.

Molly Gordon et Nick Lieberman, les deux auteurs et réalisateurs de cette indigne pochade, n’ont aucune idée de cinéma et ne savent ni où poser leur caméra, ni donner d’indications à leurs comédiens, ni structurer leur montage. Le film avait été montré sur la Piazza Grande de Locarno le mois dernier, et c’était déjà lui faire trop d’honneur. Il avait également été remarqué à Sundance, ce qui nous laisse sans voix.

«Theater Camp» Réalisateurs: Molly Gordon et Nick Lieberman

Avec Ben Platt, Molly Gordon

Comédie (USA, 88’)

«Becoming Giulia», danseuse étoile

C’est le portrait d’une danseuse étoile de l’Opéra de Zurich, Giulia Tonelli, et surtout celui de son combat après un congé maternité pour retrouver sa place dans ce milieu sans négliger sa vie de famille. Une affaire de réappropriation (du corps, de la fonction, du rôle) et de reconquête.

Ce documentaire de Laura Kaehr, produit par les Genevois de Point Prod, table sur l’immersion, selon un procédé courant dans le genre, s’invitant dans l’intimité de son personnage, comme dans sa vie publique.

Mais l’émotion et l’empathie font défaut. La personnalité de l’héroïne agace, et notamment cette sorte d’égoïsme inconscient qui vient biaiser le regard. Décevant.

«Becoming Giulia» Réalisatrice: Laura Kaehr

Documentaire (CH, 103’)

«Le ciel rouge», des thèmes incendiaires

«Roter Himmel» («le ciel rouge»), c’est une petite maison au bord de la mer Baltique. Quatre jeunes gens se retrouvent, ils ne se connaissent pas forcément. Il fait chaud, dehors les incendies menacent, et dedans la marmite se met à bouillir. Des tensions internes, des menaces extérieures, il n’en faut pas plus à Christian Petzold pour décrire un monde, débusquer les mystères et faire exploser les conflits.

Une brassée de thèmes se télescopent dans un film généreux et surprenant où il est question du regard trompeur que l’on pose parfois sur les autres. Impossible à réduire, le métrage dépasse plusieurs thématiques et tend à l’universel sans toutefois y parvenir. Par moments incandescent, avec quelques bons comédiens, dont Paula Beer, qu’on commence à bien connaître.

«Le ciel rouge» Réalisateur: Christian Petzold

Avec Thomas Schubert, Paula Beer, Langston Uibel, Enno Trebs

Drame (All., 102’)

«Toni, en famille», Cottin s’émancipe

Elle a 43 ans, cinq enfants, a connu la gloire à la «Star Ac» il y a vingt ans, et décide de tout recommencer à zéro en s’inscrivant à l’université. C’est cet instant où on remet tout en question qu’a voulu saisir Nathan Ambrosioni, 24 ans, dont c’est déjà le premier long métrage. Pour mener sa barque et gouverner cette famille, il a fait appel à Camille Cottin dans un registre il est vrai familier.

Le film possède rapidement son rythme propre, on s’attache tout aussi vite aux personnages, et on se plaît à penser que son thème principal, soit l’émancipation d’une mère de famille (nombreuse), n’est pas si courant que cela. Fort sympathique.

«Toni, en famille» Réalisateur: Nathan Ambrosioni

Avec Camille Cottin, Léa Lopez

Comédie (Fra., 96’)

