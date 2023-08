Sortir ce week-end – Comment se lever de son canapé Que faire de sympathique, d’agréable, voire d’utile cette fin de semaine? Nos conseils en musique, théâtre, expos et tutti quanti. Florence Millioud Matthieu Chenal Francois Barras Lea Gloor

Encart – Tirage Limité à Morges

Morges foisonne de manifestations en ce week-end de Livre sur les quais. Les performances du plasticien poète Flynn Maria Bergmann sont à découvrir à la Villa Moyard. Noura Gauper

Édition C’est devenu une belle habitude et une opportunité tout aussi enrichissante de découvrir des éditions d’artistes qu’offre Tirage Limité. Imaginée au Musée Forel en parallèle à l’agenda du Livre sur les quais, la manifestation prend encore une autre ampleur cette année, déployant non seulement de nouvelles parutions avec une vingtaine d’artistes invités, mais aussi une exposition de Naomi Del Vecchio.

De l’art pas loin des livres

«Jacques», à découvrir et à entendre ce week-end à la Villa Moyard. Noura Gauper & Flynn Maria Bergmann

Carte blanche Les livres font tellement partie de la pratique artistique de Flynn Maria Bergmann qu’il n’est pas étonnant de trouver le Lausannois à quelques pas du Livre sur les quais dans un événement si bien nommé «Maison-Livre». La Villa Moyard lui a confié ses murs, au propre et au figuré, et avec la complicité de la photographe Noura Gauper, le plasticien poète va donner aux mots des vibrations très spéciales.

Trésors des forêts jurassiennes

Arts visuels Jean-Loup et Laure Fuchs ont la même passion mais chacun leur manière de l’exprimer. Lui se sert de son appareil photo pour traquer les trésors des forêts jurassiennes et elle de son pinceau d’aquarelliste. Passionné par ce terrain de jeux lumineux et sauvage, le couple parcourt à pied ce territoire et présente le reflet de cette aventure perpétuelle dans une exposition. À deux, bien sûr!

Anne Jacopin à Jouxtens

Les paysages font partie des thématiques traitées par l’artiste. Anne Jacopin

Peintures Même si c’est une première pour Anne Jacopin, qui montre ses œuvres à la Grange à Jouxtens, l’artiste y va fort. Portée par un amour de la couleur et surtout de sa puissance, elle s’inspire de photographies saisissant des urbanités, des paysages ou des personnages vivant leur passion pour les traduire dans un nouveau récit, propre à sa peinture.

PianoFest à Moudon



Sona Igityan, pianiste et fondatrice du PianoFest de Moudon. JOSH FASSBIND

Classique Après une première édition en 2021, le PianoFest Moudon revient pour trois concerts consacrés au piano au XXe siècle. Cette année, chaque soirée enchaîne une partie solo et un duo à quatre mains. Neuf pianistes virtuoses y participent. Organisé par la pianiste suisse et arménienne Sona Igityan, le festival met naturellement en avant la musique d’Arménie, mais on y entendra aussi Ravel, Gershwin, Moussorgski, Piazzolla et les formidables «Variations sur un thème de Corelli» de Rachmaninov.

Marco Mencoboni à Lutry

Classique Le facteur Jean-Michel Chabloz a réalisé un nouveau clavecin à l’intention de Mina Balissat-Suzuki. Pour son vernissage, un récital est proposé sous les doigts de Marco Mencoboni. Claveciniste, organiste, chef de chœur et d’orchestre, Marco Mencoboni est une figure de la scène baroque italienne, défrichant de merveilleux répertoires oubliés avec son ensemble Cantar Lontano. Son programme solo sur cette copie du Mietke de Charlottenburg s’intitule «Toccami l’anima» et alterne Bach père et fils, Buxtehude et Froberger.

«Alla zingarese»



Christian Chamorel. DR

Classique Les Concerts de la Thièle proposent un concert mettant magnifiquement en valeur la formation assez rare du quatuor avec piano. Après une mise en condition en trio dans Schubert, Christian Chamorel au piano, Samuel Hirsch au violon, Darryl Bachmann à l’alto et Cyprien Lengagne au violoncelle interprètent le «Quatuor en la mineur» de Gustav Mahler, seule contribution du compositeur à la musique de chambre, et le «Quatuor N° 1 en sol mineur» de Johannes Brahms, qui se termine en feu d’artifice avec le rondo alla zingarese.

Villars Big Festival

Jeanne Michard Latin 5tet​.

Jazz Et de sept pour le Villars Big international Festival, qui a trouvé sa formule ambitieuse et populaire en s’offrant en rendez-vous annuel aux big bands suisses et européens. Trois soirs de cuivres, de percussions et de cordes, dans un format bien moins figé qu’on pourrait le croire. Ainsi de Jeanne Michard et son Latin 5tet, samedi, dont les voyages en Amérique latine et à Cuba lui ont donné envie d’en lier les sonorités latines aux cadences et au phrasé du jazz bebop des années 40. Avec aussi, entre autres, Jazzin’ Fribourg Orchestra (je), Hannah Hutton Quartet (ve) et les Mazots du Clos (sa).

Open air et festivals: on se fait une toile? Alors que les cinémas en plein air d’Yverdon, de Rolle et de Vevey ont bouclé leur saison, celui de Morges tire ses dernières cartouches ce week-end en faisant se rencontrer 7e art et littérature à l’occasion du festival Le livre sur les quais. Jeudi, l’open air projettera «L’amour du monde», l’histoire de trois solitudes filmées sur les rives du Léman, en présence de la réalisatrice helvético-portugaise Jenna Hasse (21 h). Vendredi, «En corps» de Cédric Klapisch fera vibrer les adeptes de danse (20 h 30). La projection sera précédée d’une rencontre avec son coscénariste, Santiago Amigorena (20 h 30). À voir samedi, «La vie très privée de Monsieur Sim» de Michel Leclerc, précédé d’une rencontre avec Jonathan Coe, auteur du livre duquel est adapté le métrage (20 h 30). Dimanche enfin, la comédie «Book Club 2, the Next Chapter» mettra en scène Jane Fonda, Diane Keaton et leurs copines en membres d’un club de lecture (20 h 30). Les cinéphiles se donneront aussi rendez-vous dans les salles obscures dimanche à l’occasion de la Fête du cinéma. Billet d’entrée à une thune dans plus de 500 cinés de Suisse. Ce week-end marque également la rentrée de la Lanterne Magique. Samedi au Cinétoile de Prilly, les tout jeunes Vaudoises et Vaudois pourront découvrir Buster Keaton dans «Les fiancées en folie» (10 h, accueil et présentation du film quinze minutes avant). Enfin, pour celles et ceux qui en redemanderaient la semaine prochaine, la 5e édition du Tourne-Films Festival Lausanne, manifestation célébrant les liens entre cinéma et musique, se tiendra de mercredi au dimanche 10 septembre entre la villa du parc de Mon-Repos, la Salle Paderewski et la cave du Bleu Lézard. Intitulée «Artistes à l’écran», la rétrospective de cette année mettra à l’honneur des œuvres dans lesquelles des personnalités avant tout connues en tant que musiciennes ou musiciens se distinguent. En ouverture de festival, on (re)découvrira «Moonstruck» de Norman Jewison (1987), comédie romantique dans laquelle Nicolas Cage partage l’affiche avec la chanteuse Cher, récompensée par l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de veuve retrouvant l’amour. À noter aussi les projections de «The Hunger» de Tony Scott (1983) avec David Bowie, de «Down By Law» de Jim Jarmusch avec Tom Waits (1986) ou encore de «Talons aiguilles» de Pedro Almodóvar (1991) avec Miguel Bosé. Des formations musicales choisies en raison des liens que leurs compositions entretiennent avec celles des artistes de la rétrospective assureront la partie musicale du festival. Tourne-Films Festival, Lausanne, divers lieux, me 6 à di 10 sept, www.tffl.ch

L’Afrique au cœur de la ville

Festival Jusqu’à dimanche, près de 50 artistes déploieront leurs sonorités métissées sur l’esplanade et au Casino de Montbenon lors de la 8e édition du Lausanne Afro Fusions Festival. Le Sénégal, le Gabon, l’Angola, la RDC ou encore les Comores seront représentés. Tous les jours, les festivaliers tentés par une initiation au djembé pourront compter sur les conseils d’Ibrahim Diarra et de Moussa Coulibaly. Dimanche, ils seront aiguillés par Dedou Sanogo, originaire du Burkina Faso. Conférences et stands de nourriture, d’artisanat et de mode sur place.

Une alternative au bureau

Festival Performances, lectures, ateliers de création, projections, débats et moments de détente rythmeront le quotidien de la Grenette à Nyon dès ce vendredi et jusqu’au samedi 16 septembre. Pour la 6e année consécutive, l’Association Eeeeh! y tiendra son Bureau des questions importantes. Le lieu se fera à la fois scène, cocon et laboratoire où artistes et public pourront déposer leurs réclamations, leurs idées et leurs envies. Vendredi, DJ sets et récital de textes. Samedi, création d’un fanzine sur le thème de la non-binarité, lectures et discussion. Dimanche, performance «Sugar Tata» de l’artiste Pao.

Halte pour le Terminus

Musique Après la place de la Gare la semaine dernière, le Terminus fait halte depuis mercredi sur la place Centrale, à Lausanne. Jusqu’aux petites heures de ce dimanche, des DJ se succéderont devant le bus rétro transformé en bar par les jeunes Montains du Collectif 52. On mentionnera Creatures le jeudi, Head&Shoulder, DJ résidents du collectif, la Lausannoise Moara et Jay Fase, connu pour avoir écrit pour Soprano et Booba, le vendredi. Le samedi, la house se déclinera sous toutes ses formes sur la place avec 3BAB, BikkMiserez, JÆY et Dymos & Shizzo. Tournoi de pétanque en journée.

