Sortir ce week-end – Danses urbaines, musique et expos sont à l’affiche Cette fin de semaine, il y aura des concerts pour tous les goûts, d’un coin à l’autre du canton. Mais aussi des battles de danse, de la chanson… Notre sélection. Florence Millioud Caroline Rieder Stéphanie Arboit Gérald Cordonier Matthieu Chenal

Le danseur William Cole lors de l’édition 2022 de Dance Your Style à Lausanne. Jean-Christophe Dupasquier/Red Bull Content Pool

Danse Your Style à Lausanne: les battles sont ouverts

Les amateurs de battles de danse urbaine ont rendez-vous ce week-end à Lausanne: la compétition se tiendra sur plusieurs jours, ce qui est inédit en Suisse, selon les organisateurs. Vendredi, démonstrations et performances de rue sont au programme. Samedi, place aux qualifications romandes, avant la finale suisse dimanche.

Le concours Dance Your Style, sponsorisé par une marque de boisson énergisante, se tiendra sur deux places bien fréquentées de la ville: le Flon samedi, et la place de Navigation, à Ouchy, dimanche.

Muni de cartes de vote rouges ou bleues, le public aura le pouvoir de décider qui ira le plus loin dans les battles, expliquent les organisateurs. Les concurrents devront faire leurs preuves au travers de plusieurs rounds. Celui ou celle qui saura garder le vote du public le plus longtemps représentera la Suisse le 4 novembre à Francfort (D), lors de la finale mondiale du concours.

Durant le concours, les compétences des danseurs sont mises à l’épreuve par les DJ et leur sélection surprise de musique. Cette année, cette compétition se tient dans 46 pays, au travers de plus de 160 événements. (ATS)

Alors on danse? Du karaoké dansé Le «choréoké» fait se trémousser les Romands depuis dix ans

Morges – Buskers Festival

Le groupe Taraf Syriana jouera à Morges sa musique traditionnelle des Balkans. DR

Musique – Les rues piétonnes de Morges vont vibrer de notes, de jeudi à samedi, avec plus de 100 concerts acoustiques assurés dès les fins d’après-midi par 17 groupes de tous styles, de Suisse ou d’ailleurs, de l’Italie au Mexique en passant par la Moldavie. La fête se poursuivra par des jam-sessions dès 23 h dans les Caves de Couvaloup. Pour clore les festivités, le parc de l’Indépendance accueillera le dimanche une animation dansante pour les familles.



Lutry – Into the Yard

Alexia Linn

Musique – Amateurs d’incursions dans des endroits inaccessibles, ce festival est pour vous! Into the Yard investit un cadre idyllique (et privé), où «l’atmosphère intimiste favorise le partage entre les artistes et le public». Cette année, ce sera dans une demeure du bord du lac, à Lutry (lieu révélé aux détenteurs d’un billet!). Pour cette 12e édition, le festival se déroulera non plus sur un mais sur deux jours, avec (ve) la pop de la Lausannoise Marie-Jay, suivie des sons hip-hop et R’n’B de la Genevoise Evita Koné. Samedi, le folk de la Valaisanne Meimuna, puis le groove des Lausannois Iya Ko & The Guilty Pleasures. Et, autre nouveauté, une activité yoga en journée.

Nyon – La musique s’invite au far°

Musique – C’est l’une des nouveautés de l’édition 2023: la musique se fait une place en plein air au Festival des arts vivants à Nyon (far°). Outre les nombreux spectacles à l’affiche cette fin de semaine, la manifestation qui baisse son rideau samedi soir invite, vendredi, la drôle de pop à la prose brûlante de Milla Pluton. Samedi, place à Alice, un chœur intergénérationnel féminin qui ose l’humour corrosif sur fond de folklore. Et les rênes de la soirée de clôture sont confiées aux DJ brésiliennes Marara Kelly et Cigarra.

La Sarraz – Swing au château

Le groupe BalloSwing. Louis Dasseborne

Musique – Les jeudis, le jardin du château de La Sarraz passe en mode chill et kermesse. Cette semaine, côté musique, place au Bal’O Swing, l’orchestre qui aime le swing musette avec son répertoire «à l’ancienne». Le quatuor voyage du Paris des années 40 au Mexique en passant par New York et La Nouvelle-Orléans. Et parce que les plaisirs musicaux ne se boudent pas l’été, dimanche dès 13 h, place à la 2e édition du Rookie Rock Festival avec de nombreux jeunes de la région qui monteront sur la scène.

A écouter aussi Metal sur les rives du lac Bardes, Vikings et pirates mettent la Broye à sac

Lausanne – Aube sur Debussy

Joanna Goodale aime associer ses propres improvisations à des musiques classiques atmosphériques. DR

Rituel – La musique de Claude Debussy reste une source d’inspiration inépuisable pour «cultiver ce sentiment de reliance charnelle à la nature» qui porte Joanna Goodale. Dans son récent album «Debussy in Resonance», la pianiste franco-suisse alterne les pièces du compositeur impressionniste avec ses propres improvisations «au fil de l’eau», enrichies des sons de gongs et de bols tibétains. On ne peut rêver meilleure célébration de ce rituel qu’en l’écoutant à l’aube, au bord du lac…

Mézières – Chansons, tendresse et soirée dansante

Adrien Gygax et Robert Sandoz dans «Mon père est une chanson de variété». Guillaume Perret

Scène – Un enfant devenu adulte qui se console et rêve de son père inconnu à travers des chansons de variété où il trouvera un papa de substitution. Le comédien et metteur en scène Robert Sandoz passe par la Grange sublime, samedi, avec son spectacle musical «Mon père est une chanson de variété», sorte de karaoké géant plein de tendresse. Dès 21 h 30, Daniel Perrin et sa bande prendront le relai pour un Bal de l’Orchestre Jaune qui fera danser le public.

Des films au grand air Lausanne Les Bobines de Valency fêtent leurs 10 ans avec leur dernière séance de l’été tournée vers la danse. Le 18 août sera projeté «Last Dance», de Delphine Lehericey, avec François Berléand dans le rôle d’un retraité qui se retrouve au cœur d’une création de danse contemporaine. Projection précédée d’un choréoké dès 21 h, où les gens dansent ensemble devant des séquences vidéo cultes ou films mythiques.

Lausanne, parc de Valency, ve 18 dès 21 h. Film à 22 h 30. www.lesbobinesdevalency.com



Morges Il y a aura de la variété, cette fin de semaine sur l’écran à ciel ouvert morgien, entre «Simone Veil, le voyage du siècle», «Barbie», «Miraculous» et «Elvis».

Morges, cour du château, jusqu’au 3 sept. Infos: www.morgesopenair.ch Lire notre article sur le sujet ici Rolle Le Rolle Open Air Ciné se clôt ce jeudi 17 août avec «Costguard», d’Andrew Davis, avec Kevin Costner et Ashton Kutcher, où un vieux loup de mer forme la relève.

Rolle, château, jusqu’au 17 août. Infos: www.rolle-openair.ch Ciné en salles Et concernant le cinéma toujours, mais en salle cette fois, le Festival des cinémas d’Afrique battra son plein ce week-end à Lausanne, avec notamment «Le spectre de Boko Haram», de la Camerounaise Cyrielle Raingou.



Cernier – Suite lyrique électrique

Classique – Les Jardins musicaux de Cernier n’ont pas peur des expérimentations inouïes. Le concert de ce jeudi 17 août, à la Grange aux Concerts, fait dialoguer le Quatuor Béla dans la «Suite lyrique» d’Alban Berg, où le compositeur viennois crypte son amour interdit pour Hanna Fuchs, avec les résonances et explosions free du guitariste électrique Marc Ducret. Le même soir, l’Orchestre des Jardins musicaux raconte en direct une autre histoire d’amour extraordinaire, sur le film «Les lumières de la ville» de Chaplin.

Villars – Académie de musique prestigieuse

Classique – Depuis l’an dernier, la violoniste suisse Aline Champion, membre des Berliner Philharmoniker, invite ses collègues pour animer une académie pour jeunes musiciens à Villars. Parmi les grands artistes présents dans la station, on relève les noms du chef Daniel Harding, du violoniste Kolja Blacher, de l’altiste Antoine Tamestit et des violoncellistes Alban Gerhard et Gary Hoffmann. Deux concerts viennent couronner cette semaine immersive vendredi et samedi.

Saint-Légier – Piano voyageur et cinéphile

La soprano Marie Lys dans son costume créé par Christian Lacroix pour l’opéra «Candide» en 2022. ODILE MEYLAN

Classique – La Semaine internationale de piano et de musique de chambre s’ouvre aussi à la voix. Jeudi, la jeune soprano lausannoise Marie Lys, accompagnée par le directeur artistique Jorge Pepi-Alos, propose un tour du monde mélodique, avec des étapes obligées en France, en Argentine, aux États-Unis et en Norvège. Samedi, le pianiste Jean-Marc Luisada a composé son récital autour de musiques classiques utilisées au cinéma, de Mozart à Gerschwin.

Vullierens – De l’œuf à la poule, une autre histoire de l’art

Habitué au travail du métal, le sculpteur vaudois a sondé de toutes nouvelles matières pour cette exposition. Des matières comme les plumes qui lui ont permis d’intégrer le mouvement. Étienne Krähenbühl, château de Vullierens

Exposition - Hôte permanent du parc de sculptures contemporaines qui entoure le château de Vullierens, l’artiste vaudois Etienne Krähenbühl est aussi à l’affiche de l’exposition temporaire «De l’œuf à la poule, de la plume aux polymères». Très impliqué et soucieux des thématiques environnementales, il a collaboré avec des experts (un ouvrage accompagne l’exposition et la poursuit) en créant un art conscient des enjeux et acteur du respect de la nature. Habitué à travailler le métal, le sculpteur a intégré de nouveaux matériaux à sa pratique, comme les plumes de poule.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.