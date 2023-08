Sortir ce week-end – En voiture, Simone! Dans le canton, même l’automobile parade cette fin de semaine en plus des rendez-vous scéniques, musicaux ou d’art visuel. Mais n’hésitez pas à prendre votre vélo. Stéphanie Arboit Matthieu Chenal Florence Millioud Caroline Rieder Francois Barras

«Le magicien d’Oz»

Mêlant une soixantaine d’amateurs avec des professionnels, la comédie musicale «Le magicien d’Oz» sera présentée dès ce week-end à Servion. Café-Théâtre Barnabé

Scène – «Somewhere Over the Rainbow». Tout le monde peut fredonner cette chanson hyperconnue, interprétée par Judy Garland dans le film de 1939. La comédie musicale sera présentée dès ce week-end chez Barnabé, à Servion. La jeune Julie Demierre, 17 ans, de Carrouge, interprétera le rôle principal de Dorothy. Elle a déjà partagé la scène avec Soprano, Black M ou Claudio Capéo. Le spectacle mêle des professionnels avec, pour l’essentiel, des amateurs – une soixantaine d’enfants et adolescents venus de tout le canton qui ont sacrifié une partie de leurs vacances d’été pour répéter.

L’ours et l’homme

Présenté gratuitement ce week-end à Renens, le spectacle itinérant et musical «Miedka» est inspiré par la rencontre-choc de l’anthropologue Nastassja Martin avec un ours, à laquelle elle a survécu. Steeve Iuncker-Gomez

Scène – «Miedka», c’est celle qui vit entre les mondes pour le peuple animiste du Kamtchatka. Et le titre du spectacle itinérant – avec musique, danse et marionnettes – de la compagnie genevoise Zanco, présenté ce week-end à Renens. Ce conte est inspiré par la rencontre-choc de l’anthropologue Nastassja Martin avec un ours, à laquelle elle a survécu. Il est proposé gratuitement dans le cadre des animations Vive(z) l’été, qui permettent de découvrir Renens en déambulant dans les quartiers et les parcs.

«Le roi nu»

Jeune public – «Le roi nu», écrit par Evgueni Schwartz, narre l’histoire d’un porcher qui s’éprend d’une princesse. Mais hautes sont les marches qui séparent son champ des appartements du roi! Cette pièce drôle est présentée au Théâtre de la Ruelle par une troupe de l’école de théâtre Comsi. Le texte se veut pour tout public dès 8 ans: «les enfants y voient une histoire passionnante, alors que les adultes y verront une satire dénonçant le totalitarisme», promet le programme.

Du ciné en plein air à Prangins De jeudi à samedi, il sera possible de se faire une toile dans la cour d’honneur du Château de Prangins. Le Musée national suisse propose trois soirées en partenariat avec la Cinémathèque. Pour marquer le 25e anniversaire de l’ouverture du château au public, les trois films évoqueront la vie de château sous différents angles et à différentes époques. Des visites guidées du site sont possibles avant les projections, qui seront introduites par un spécialiste de la Cinémathèque suisse. Jeudi, un film de cape et d’épée ouvrira les feux. Le remake de «Fanfan la tulipe» – avec Vincent Perez et Penélope Cruz – plongera les spectateurs dans la France du XVIIIe siècle. Le long métrage avait ouvert le Festival de Cannes en 2003. Présent à Prangins, l’acteur suisse partagera son expérience de tournage. Vendredi, le chef-d’œuvre de Hayao Miyazaki «Le château dans le ciel» (1986) emmènera le public dans le monde de l’animation japonaise. Enfin, samedi, avec «Barry Lyndon», Stanley Kubrick signe une épopée à travers l’Europe des Lumières, avec Ryan O’Neal. L’œuvre, filmée à la lumière des bougies, a gagné quatre oscars en 1976.

Piano solo

Concours – Le 30e Concours de piano Clara Haskil ouvre ses portes ce vendredi 25 août. Sur les 118 inscriptions reçues, 25 candidats de quatorze pays ont été retenus pour les quarts de finale. Les récitals solos se déroulent jusqu’à lundi, les demi-finales avec violoncelle mardi et mercredi, et la finale avec orchestre aura lieu le 1er septembre, avec l’Orchestre du Festival de Zermatt dirigé par Gábor Takács-Nagy.

Violoncelle solo

Classique – Dans ses suites pour violoncelle seul, «Bach fait surgir du désert une cathédrale inimaginable», comme l’exprime Jean-Guihen Queyras. En effet, à cette époque, il n’existait pour cet instrument aucune musique solistique. Au Moulin en Clarens, Mathieu Rouquié achève son intégrale avec les suites N° 5 et 6. Une occasion rare d’écouter un violoncelle en scordatura et un violoncelle piccolo à cinq cordes, pour lesquels ces suites ont été composées.

Orgue pas solo

Classique – Sous la houlette d’Anne Chollet, le Festival des Amis de l’Orgue de Moudon s’ingénie à renouveler la formule des récitals d’orgue, en y introduisant une dimension narrative bienvenue. L’édition 2023 comporte à nouveau trois rendez-vous, les 27 août, 10 et 17 septembre avec la participation du comédien Séverin Bussy, racontant la vie de Fanny et Felix Mendelssohn. Pour le premier concert de la série, l’orgue est entouré de la belle voix de Sophie Negoïta.

L’art de la rue en galerie

Collective – Active en ligne depuis 2020, la plateforme européenne Urbaneez s’est installée à l’Espace DémArt, dans le quartier du Flon, pour une exposition d’une vingtaine d’artistes de son catalogue visant à promouvoir la diversité de cet art. Parmi eux, des figures de la scène suisse comme Crbz, Jazi, L’Original, One Truth ou Swox mais aussi des signatures actives dans toute l’Europe.



New York aller-retour

Solo – Partie à New York en réalisant son rêve d’y devenir une pro de la danse hip-hop, Jessica Tschabold est de retour pour une exposition express à Lutry, à quelques kilomètres des lieux de son enfance à Belmont-sur-Lausanne. Aujourd’hui chorégraphe et danseuse, c’est en artiste pluridisciplinaire qu’elle s’est aussi mise à la peinture. Après un premier succès dans sa ville d’adoption, elle le réserve à sa terre natale.

Nuit des chauves-souris

Nature – La Nuit internationale des chauves-souris passe aussi par la Suisse ce week-end. L’occasion de mettre en lumière ces mystérieux mammifères nocturnes. Dans le canton, le Musée du Léman, à Nyon, propose le 25 août présentations, jeux, conférences, balades acoustiques, tandis que le lendemain soir est organisée une balade à travers le village de Rossinière, avec stands d’information, activités ludiques et possibilité de voir et d’écouter les chauves-souris grâce aux détecteurs acoustiques.



Amour de coccinelle

Près de 1500 «cox» sont attendues ce week-end à Château-d’Œx .

Vintage – La coccinelle à moteur n’a pas fini de faire rêver. Ses adeptes romands se réunissent durant trois jours à Château-d’Œx, ex-proprios derrière le volant de leurs VW «cox» ou visiteurs devant les pare-chocs de ces petits bouts d’histoire automobile. Organisé par le Lémania Coccinelle Club depuis 1991, ce meeting International VW (ouvert uniquement aux VW «air-cooled» avec pour seule exception le bus VW T3 construit jusqu’en 1992) attend sur le terrain de la Landi près de 1500 voitures exposées et plus encore de visiteurs.

Vroum vroum

Insolite – Depuis 1981, les passionnés de voitures radiocommandées ont leur club vaudois: le Mini Racing Cars Aigle & Lausanne. Chaque année, celui-ci organise le championnat suisse d’autos électriques à l’échelle 1/8e et 1/10e: l’occasion d’un spectacle impressionnant durant lequel les meilleurs pilotes nationaux s’affrontent avec des bolides pouvant atteindre 110 km/h. Buvette et petite restauration.

