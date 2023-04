La crainte de voir la Suisse subir des coupures d’électricité et de gaz s’éloigne. Notamment grâce aux températures au-dessus de la moyenne. Les mesures d’économie d’énergie ont apporté leur part bienvenue pour aider à passer l’épaule. Survient aussi désormais la remise en service de plusieurs centrales nucléaires françaises.

En août 2022, 32 réacteurs étaient à l’arrêt en France. Ce chiffre est passé à 16 en décembre dernier pour n’être «plus que» 12 en janvier 2023. Et pourtant, la France et son industrie nucléaire ne permettront pas de protéger l’Europe des risques de pénurie d’électricité pour les années à venir.

«Le nucléaire hexagonal vieillissant n’est plus un recours fiable pour les pays voisins.»

Les fissures de corrosion décelées dans de nombreux réacteurs nécessitent des travaux complexes et n’ont pas fini de se traduire en arrêts de sécurité. S’il a pu prétendre à ce rôle par le passé, le nucléaire hexagonal vieillissant n’est plus un recours fiable pour les pays voisins, puisque la France est devenue un importateur net d’électricité. C’est-à-dire que, sur une année, elle importe plus d’électricité qu’elle n’en exporte. Ce qui illustre les graves faiblesses du système «tout nucléaire» développé par nos voisins francophones alors que l’Allemagne, l’Espagne et les pays scandinaves développent les énergies renouvelables à vitesse grand V.

L’agression russe en Ukraine met en évidence les demandes de Sortir du nucléaire: en Suisse, les géants de l’énergie doivent préserver les réserves des barrages alpins pour la fin de l’hiver au lieu de chercher les ventes et profits à court terme. La croissance des installations solaires, désormais en bonne voie, doit maintenant se développer de façon exponentielle. Les filières de formation et de reconversion professionnelle dans les métiers de l’énergie et du bâtiment doivent jouer un rôle stratégique. Les mesures de sobriété énergétique doivent devenir une priorité structurelle, concentrée sur les grands consommateurs de l’économie privée, et ne plus se baser sur la bonne volonté des citoyen-ne-s à coups de couvercle sur une casserole.

Mauvaise nouvelle

L’élection du conseiller fédéral Rösti à la tête du département est une très mauvaise nouvelle pour le climat et la transition énergétique. Même si sa vision de la politique énergétique ne représente les idées que d’une minorité du pays et que le parlement soutient toujours la stratégie énergétique 2050 acceptée par le peuple.

Pour réussir sa transition énergétique, la Suisse a besoin d’un mouvement antinucléaire fort et déterminé. Notre pays a toutes les cartes en main pour devenir un pays pionnier dans la transition vers un mix énergétique enfin libérée des énergies fossiles et nucléaire. Retroussons nos manches et impliquons les citoyennes et citoyens dans le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie. Beaucoup reste à faire afin d’être prêts pour les hivers prochains.

Ilias Panchard Afficher plus Président de Sortir du nucléaire, conseiller communal Vert lausannois.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.