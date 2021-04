Le LS lorgne vers le haut – Souleymane Cissé: «Le LS 21-22 sera plus fort que l’actuel» Alors que les Vaudois ne sont qu’à un point de la 2e place, le directeur sportif ne veut pas leur mettre trop de pression. André Boschetti

Pour Souleymane Cissé, son directeur sportif, le LS est encore un club en pleine construction. Une qualification européenne n’est donc pas un impératif, cette saison. KEYSTONE

Durant les deux semaines de pause internationale, personne n’a croisé Souleymane Cissé du côté de la Tuilière. Et pour cause, le directeur sportif du Lausanne-Sport en a profité pour préparer l’avenir. «J’ai juste fait mon travail en allant voir des matches à l’étranger et visionner quelques joueurs qui, dans un très proche avenir, pourraient être intéressants pour le LS, sourit-il. Ensuite, j’ai fait un petit saut en Côte d’Ivoire, où j’ai mon académie.»

Avant de quitter la Suisse, Souleymane Cissé avait toutefois pris une drôle de décision en imposant un inédit silenzio stampa à ses joueurs. «Je ne l’ai pas prise contre la presse mais pour que l’équipe se concentre à nouveau davantage sur l’essentiel, à savoir le terrain. Il n’y avait aucune inquiétude particulière de ma part mais j’ai senti que le moment était venu de bousculer quelques habitudes et une routine toujours néfaste. Et, c’est vrai, pour éviter aussi les questions sur l’avenir de certains joueurs en fin de contrat en juin.»