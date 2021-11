Football – Souleymane Cissé: «Il n’y a aucune raison de paniquer» Malgré une situation de plus en plus délicate au classement, le directeur sportif du LS reste convaincu que son équipe est sur la bonne voie. André Boschetti

Souleymane Cissé: «L es choses vont tourner, j’en suis certain .» keystone-sda.ch

Souleymane Cissé, le LS n’a pas su profiter d’un calendrier favorable pour quitter la dernière place. Cette situation commence-t-elle à vous inquiéter?

Pas du tout. Ce que je retiens, ce sont les progrès que nous avons montrés ces dernières semaines. Avec un peu de réussite, nous aurions pris quelques bons points de plus contre YB, Lugano et Lucerne. Mais voilà, les événements nous sont contraires actuellement. Il faut faire avec et continuer de travailler. Et tout faire pour que le vent tourne très vite en notre faveur.

Le problème récurrent est ce manque de lucidité face au but adverse. Comment le régler?

Par le travail. Le talent offensif est là, j’en suis certain, mais il est clair que ce manque de réalisme nous plombe un peu. Nous avons des occasions claires en notre faveur à chaque match, mais nous ne parvenons pas à les concrétiser. Depuis deux matches, Zeki Amdouni, notre buteur, traverse malheureusement une période difficile. Tant contre Lucerne que face à Lugano, il aurait pu inscrire deux buts qui auraient totalement changé la donne. Mais, je le répète, les choses vont tourner, j’en suis certain, et ce groupe continue d’avoir ma confiance.

Où en est Mayron George?

Il fait les efforts pour perdre du poids mais ce n’est pas encore suffisant pour qu’il joue régulièrement et apporte ce que nous attendons de lui. Ces quinze prochains jours, il sera soumis à un traitement particulier. Comme je l’ai déjà dit, Mayron est un attaquant de valeur et je compte bien qu’il réussisse à le démontrer d’ici à Noël. Cela dit, il est indéniable que nous souffrons actuellement de sa méforme. Un attaquant avec ses caractéristiques nous fait cruellement défaut.

Pourquoi avoir engagé Lamine Koné, un défenseur supplémentaire?

Pour solidifier davantage encore une défense qui encaisse encore trop de buts évitables, même si de gros progrès ont été accomplis dans ce domaine depuis un mois. Il va nous apporter son expérience et une présence physique supplémentaire qui feront de notre arrière-garde un authentique point fort.

Qu’en est-il de Simone Grippo, sorti blessé dimanche?

Je n’en sais rien pour le moment. Mardi, il doit passer une IRM au genou. D’ici là il est difficile de se prononcer. J’espère simplement qu’il n’y aura rien de grave.

On ne vous sent pas trop inquiet malgré une situation qui devient précaire. Pourquoi?

Je suis parfaitement conscient de notre problème offensif mais je préfère rester positif et souligner les progrès qui ont été réalisés depuis la dernière pause internationale. Tant au niveau défensif que dans notre maîtrise du jeu - zones 1 et 2 -, nous sommes au niveau de nos adversaires, ce qui n’était pas tout à fait le cas il y a quelques semaines encore. Maintenant, c’est dans cette zone 3 que nous devons vite progresser. Et je reste convaincu qu’avec le retour espéré de Mayron George au très bon niveau qui est le sien et le retour en forme de Zeki Amdouni, nous aurons les qualités nécessaires pour marquer des buts et inverser la tendance. Malgré nos difficultés actuelles, nous ne sommes pas non plus largués au classement. La place de barragiste n’est toujours qu’à deux points et celle du maintien direct à quatre seulement. Le championnat est encore très long et il n’y a donc aucune raison de paniquer aujourd’hui. Mais, je vous le concède, j’attends moi aussi une forte réaction de l’équipe à la reprise de la compétition.

André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018.

