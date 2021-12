Lausanne-Sport en danger – Souleymane Cissé: «Nous n’allons pas rester inactifs en janvier»

Le Lausanne-Sport a conclu sa première moitié de saison comme il l’avait entamée. Trois défaites (Servette, Zurich et Sion) et un nul (Bâle) sont venus sanctionner une dernière ligne droite ratée qui place le club vaudois en position délicate de barragiste. Avec un petit point d’avance sur le relégable, le FC Lucerne.

«Mais seulement quatre de retard sur le maintien direct, pointe Souleymane Cissé. Ce qui ne signifie pas que je suis satisfait de cette première phase. Bien au contraire. Je comprends d’ailleurs parfaitement la déception, l’inquiétude et la colère qui animent aujourd’hui nos supporters. Nous comptons huit points de moins que l’an passé au même stade de la compétition et je partage donc leur profond mécontentement mais je leur demande aussi de rester objectifs. Depuis cet été, je n’ai cessé de répéter que cette saison de transition sera compliquée pour nous et que le maintien est l’objectif du LS. Cela dit, nous traînons comme un boulet notre très mauvais premier tour (ndlr: quatre unités seulement), mais depuis, l’équipe est en constante progression si l’on excepte le petit coup de moins bien avant notre dernière sortie à Sion.»