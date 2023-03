Industrie cosmétique – Soupçonnés d’entente sur les prix, Givaudan et Firmenich risquent gros Les producteurs de parfums et d’arômes basés à Genève sont au cœur d’une vaste enquête internationale visant quatre géants du secteur. Stupeur dans la branche. Ivan Radja

Givaudan (ici le siège de Vernier, près de Genève) est soupçonné de s’être entendu sur les prix de divers composants avec Firmenich, ainsi que l’allemand Symrise et l’américain International Flavors & Fragrances. KEYSTONE/Martial Trezzini

Ce sont quatre poids lourds du secteur des parfums et arômes dont les locaux sont perquisitionnés par plusieurs autorités de surveillance, dans le cadre d’une enquête internationale pour entente cartellaire. International Flavors & Fragrances Inc. (États-Unis), Symrise AG (Allemagne), Givaudan SA et Firmenich International SA, tous deux basés à Genève, sont soupçonnés d’avoir «coordonné leur politique de prix, empêché leurs concurrents de fournir des clients déterminés et restreint la production de certains parfums», précise pour sa part la Commission de la concurrence (Comco), qui a ouvert une procédure contre les deux sociétés suisses. La Commission européenne avait fait état dès mardi soir de cette enquête en cours. Il s’agit d’une action de grande envergure pouvant avoir de lourdes conséquences pour les sociétés en question.