Boîtes noires dans les autos – Souriez, vous êtes enregistrés dans votre voiture

Nora Foti est journaliste étudiante au sein de la rédaction numérique depuis avril 2021. Elle couvre l'actualité pour «24 heures» et la «Tribune de Genève» parallèlement à son master en journalisme et communication à l'Université de Neuchâtel. Elle travaille également pour «20 minutes», et a autrefois été employée par «Le Temps».